【本報訊】URSUS Fitness健身中心爆發剛穩定下來，又有健身中心出現新個案。一名已「停飛」四個多月日本籍空姐昨確診，她病發前後曾七次到北角和富中心的GO24 Fitness上堂。衞生防護中心認為有爆發風險，將約有20名與患者一起上堂的學員及四名導師送檢，逾500名顧客須強制檢測。

本港昨新增11宗武漢肺炎確診個案，本地感染佔三宗，當中一宗屬源頭不明。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，第11434號38歲女患者是日籍空姐，她自去年11月起已沒有上班，留港候召，3月18日開始喉嚨痛，兩日後失去味覺，22日往機鐵站處理八達通事宜，順道在機場診所求醫，醫生建議做檢測，24日她到社區檢測中心採樣並呈陽性。

居銅鑼灣劏房 六住客送檢

患者病發前七天起計的傳染期內，曾七次到北角和富中心GO24 Fitness分店上普拉提（Pilates）及瑜伽班，亦曾使用健身器械，通常傍晚上堂，每次四至五人一班，各人有戴口罩及相距1.5米。但每堂長達一至兩小時，參考URSUS爆發的經驗，做運動時呼吸量較大，有爆發風險。

20名與患者一起上堂的學員及四名導師要送往檢疫中心，中心已建議該分店關閉14天，其他員工須檢測。所有3月11日起曾到該分店的顧客亦要強制檢測，有使用安心出行的顧客會收到通知，中心已取得其他顧客留下的聯絡資料，昨日已發短訊給逾500人。

患者居於銅鑼灣禮頓道禮賢大廈的劏房，該劏房所屬單位共有約10個劏房，其他劏房住客全須檢疫，暫時只找到六人，警方正協助追查餘下劏房是空置還是住戶離家未返。

根據GO24昨發放給會員的訊息，北角分店員工和導師曾於上星期檢測呈陰性，會再檢測一次，計劃數天後重開。其他分店會要求會員進場前簽署健康申報。一名GO24的瑜伽導師表示，瑜伽班主要各自在墊上跟隨導師做動作，不會有緊密接觸。健身中心通風良好，「可以做嘅嘢都做晒」，不希望健身中心要再關閉。

禮賢大廈要強制檢測，大廈有共用天井，污水管較為老舊。居民指出，大廈多劏房，「乜人都有」。灣仔區議員麥景星指出，禮頓道近日亦有其他大廈出現確診個案，居民都擔心政府突襲封區。

專家：全港健身室或再停業

確診空姐並無到過URSUS或接觸過相關顧客，而URSUS群組昨再新增一宗個案，群組累計有155人。

呼吸系統科專科醫生梁子超指，今次個案最大問題是患者遲了多天才檢測，如病毒量高可能導致在社區不停傳播。如出現類似URSUS規模的傳播，政府無可奈何下應該都要下令全港健身中心再停業。