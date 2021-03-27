70歲的「德叔」於2019年因肚瀉往求醫，於2020年7月檢查後，確診患有多位性肝癌，並開始接受治療控制病情。「德叔」於2021年初因小腸穿孔，需進行開腹手術將小腸切除，期間出現腹腔積氣。「德叔」再進行電腦掃描檢查，顯示病情惡化，出現肝雙葉病變，因此不適宜繼續用早前的治療。

醫生建議「德叔」轉用免疫治療作為紓緩治療以控制病情，每4星期使用藥物，每個療程所需藥費約為$42000。醫生暫訂「德叔」用6個月療程藥物，費用合共為$252,000。醫生建議他持續用藥，直至藥物對他沒有效用。如「德叔」不用藥物治療，他的病情很有可能進一步轉差，甚至出現肝衰竭。

「德叔」實在難以負擔每月昂貴的自費藥物。請善長施予援手，令「德叔」能夠安心服用免疫治療，以進一步控制病情及延長他的存活期。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任懇請各位善長能支持「德叔」。

「德叔」暖流之友編號：C4764

網上捐款：http://bit.ly/applecharity

想幫人？請即瀏覽http://www.fb.com/adfundhk及https://www.instagram.com/adfundhk

-----------------------------

蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的受惠個案／服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

聯絡方法

電話：29908688

傳真：23076307

電郵：charity@adfund.org.hk

WhatsApp：98627828

網址：https://hk-charity.nextmedia.com

免費專區網址：https://hk.appledaily.com/free/adfundhk

Facebook專頁： http://www.fb.com/adfundhk

Youtube頻道：http://www.youtube.com/adfundhk

Instagram：https://www.instagram.com/adfundhk

捐款方法

– 以PPS或信用卡作網上捐款：http://bit.ly/applecharity（註：單一PPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 銀行存款：

滙豐銀行：580-198836-001

滙豐銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3099199

恒生銀行：368-006565-001

恒生銀行轉數快識別碼（FPS ID）：3996907

東亞銀行（往來戶口）：015-514-68-01678-5

– 現金捐款（OK便利店）（向店員表示捐款至「蘋果基金」）（註：單一EPS慈善捐款金額不能超過港幣五千元正）

– 港九新界6間華星冰室分店之捐款箱（不能申領捐款收據）

如讀者市民捐款予「德叔」，請於入數紙／支票背面寫上其C4764暖流之友編號，或把成功過賬之版面截圖，然後電郵／傳真／WhatsApp訊息／郵寄予本基金。