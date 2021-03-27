被還柙近一個月的前立法會議員毛孟靜，除了開班教授英語外，每日都會做伸展練習，又會細閱每一封港人寫給她的信，雖然在羅湖懲教所睡得不好，兩鬢亦白了不少，但她的精神還算不錯。

與30名囚友一同生活

前立法會議員邵家臻今日探望過毛孟靜後，透過社交網站表示，現在的毛孟靜「掛上眼鏡，髪型沒變，但兩鬢蒼白了不少。」他指，雖然毛睡得不好，但精神還算不錯。至今她收到約20封香港人給她的信，每一封都有讀，而毛的家人和助理都定時探望她，並給予她百分百的支持。他指毛每日會做一小時的伸展練習，今日邵家臻探訪她時，她更即席示範。

現在毛孟靜每日都與30名囚友一同生活，邵家臻提到，「毛會為年輕女囚友的生命故事而感動，教英文之餘也聽到人家的故事，在困難之地特別有味道。」同時，毛曾打算修讀法律學位，冀將來「執業後專幫有需要的人免費打官司，可惜香港的法律學位未有函授課程」。

稱毛「只是想低調一點」

雖然暫時失去了自由，毛孟靜亦知道外界對她的掛念，但她只是想低調一點，在院所靜靜生活。邵則寄語大家可以放心，因為「毛E三十年的記者鍛練和八年的議員生涯，不是白費的。臨走時她向我飛吻，仍然輕鬆丶仍然親切，仍是那一位我認識的毛孟靜」。

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