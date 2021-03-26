【本報訊】鴨脷洲利東邨東昇樓驚現一名「午夜裸男」，本月內裸男三度現身，每次相隔七日，有時男扮女裝打扮妖艷，身穿cosplay（角色扮演）透視裝，凌晨時分在大廈走廊赤裸狂奔。據知，裸男為東昇樓住客，平日甚少出現，街坊對他半夜裸體現身十分驚訝，屋邨管理處正跟進。

每隔七日現身

東昇樓住客楊先生指上月底凌晨約4時乘升降機到14樓後行樓梯回15樓寓所，其間傳來跑步聲，當時不以為意。至本月11日凌晨4時，他聽到防煙門傳來開門聲及跑步聲，查看門口閉路電視竟見一名身形肥胖中年漢全身赤祼，從走廊遠處跑至中間位左顧右盼，然後循防煙門離開。

一周後同一時間，午夜裸男又出現，今次穿紅色cosplay透視裝、戴金色假髮在走廊裸跑。至前日凌晨4時許，裸男換裝戴上淺藍色假髮，轉穿透視裝出沒。楊指裸男每次凌晨4時出現，本月11日、18日及25日三度現身，每次相隔七日，但不知有否在其他樓層出現。

楊形容對方「好似進擊的巨人咁走埋嚟」，擔心自己及鄰居受滋擾，已向保安員舉報。據悉，管理處已確定怪客是東昇樓住客作跟進。

南區區議員陳欣兒表示，有街坊指該怪客平日甚少出現，表現低調，希望經屋邨管理處聯絡他後，出位行為有所收斂，不會對住客構成滋擾。