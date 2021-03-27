杏花邨業主大會今日下午舉行，選出新一屆業主委員會，預料今晚有結果。今年除了現屆業委會競逐連任外，亦有包括2名前任業委會成員在內的10人「守護杏花團隊」及2名聲稱獨立人士參加。管理處日前公佈接獲近3,700份授權票，較去年大增近倍，現屆業委會更接獲有業主懷疑被種票的投訴。有出席大會的業主表示關注授權票的情況，故親身到場了解，亦有業主肯定現屆委員的工作表現，希望他們成功連任。

現屆業委會早前形容選情嚴峻，呼籲居民今日親身投票。業主大會下午5時舉行，開始前已有過百名居民到場圍觀。大會5時半開始投票，一個多小時後截止，隨即開始點票。點票期間，一度有3名男子到場叫囂，指其中一名現屆委員「爭人錢、掛住睇鹹片」，約半分鐘後離開。有街坊聞言紛紛表示「專業啲嘛，投完票先嚟，收咗幾錢啊？」

業主憂授權票影響投票結果

業主鄒小姐表示，早前曾向管業處提交授權票，但管業處聲稱沒有紀錄，令她不放心，未有重新提交授權票，今日親自來投票。她稱平時周六下午會留在家中照顧小朋友，但由於關心屋苑利益，亦擔心授權票出問題影響投票結果，故在現場逗留，了解情況。

鄒小姐稱已投票給現屆委員，指他們做事有交帶、有理據。她表示曾向業委會反映，屋苑清潔公司早前過度打磨屋苑露天廣場的石磚，令石磚變得光滑，下雨時小朋友會容易滑倒。她稱反映意見後不久，清潔公司未有再打磨石磚，改為只用清水洗地，認為現屆委員有聆聽居民意見。她又指，對由部份前委員組成的團隊信心不大，「做咗30幾年啦，都冇做過啲咩constructive（有建設性）嘅嘢」。

讚現屆業委會工作出色

同樣支持現屆委員的施先生認為，現屆業委會的工作表現比前任好，尤其環保方面較為出色。施又表示，不希望業委會選舉變得政治化，期望當選委員好好為居民服務就足夠。

他又稱早前不肯定能否抽空出席業主大會，所以授權他人投票，後來亦收到管業處寄出的授權書副本，不擔心選票會有問題。

業主陳先生亦投票給現屆委員，指他們的表現比前任業委會有明顯改善，整體工作透明度亦較高。他稱很關注有報道指屋苑授權票比以往大幅增加，又稱自己作為業主應把握權利，藉今次機會親身到場投票。

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