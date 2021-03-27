武漢肺炎疫情反覆，今相隔4月再現本地「零確診」，僅增6宗輸入個案。特首林鄭月娥隨即在其facebook發文，再次力推市民打疫苗，更指需有相當比例市民接種疫苗，才能達至群體免疫及令香港走出疫情。不過，政府專家顧問許樹昌認為，短時間內能否「清零」主要視乎社交距離措施是否嚴謹，與疫苗接種率未必有太大關係。

林鄭威脅多人接種疫苗始考慮調整社交距離

特首林鄭月娥今午在其facebook以「抗疫十四月 全力遏制反彈」為題發表抗疫文章，指需有相當比例市民接種疫苗，才能達至群體免疫及令香港走出疫情；但以現時的接種率，恐怕要一段頗長時間才能達成目標。她指，為鼓勵更多市民盡早接種疫苗，政府正積極研究，若有一定數目市民接種疫苗，是否可調整社交距離措施；也會與其他地區商討，是否可互相為已接種疫苗的旅客，提供旅遊上的方便。

「清零」與疫苗接種率低未必太大關係

許樹昌則指，「清零」目標與本港目前疫苗接種率低之間未必有太大關係，因短時間內能否「清零」主要視乎社交距離措施是否嚴謹，如去年4月時連續逾20日無源頭不明個案，當時主要是靠社交距離措施做得好，之後因海員等輸入個案引發新一波疫情。

許補充，多人接種疫苗有助中長線控制疫情，當有確診個案，亦不需以關閉場所等會令市民不便的措施來「撲火」。他預料，日後政府可能在處理場所有確診個案時列附帶條件，如若食肆所有員工都已接種疫苗，即使有客人確診，只要調查食肆沒通風等問題，徹底清潔消毒後一至兩日可以重開，不需像現時要關閉14日。其他場所如美容院麻雀館也一樣，也可以有誘因令市民接種疫苗。

林緯遜：低接種率或成日後再爆疫隱憂

截至昨日，本港累計逾40萬人接種武肺疫苗，感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為，低接種率有機會成為日後再爆發疫情的隱憂。他指，當本地個案數量維持低位，放寬社交距離措施或出入境限制後，難免再有「走漏」的輸入個案。若屆時社會未能產生群體免疫，就有可能爆發新一波疫情。

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