公務員事務局局長聶德權今早指現時接種疫苗進度不夠快，長洲醫院卻因復活節長假期而推遲為前線醫護接種第二劑科興疫苗。有長洲醫院醫護反映，原應於下周五（4月2日）接種第二劑科興疫苗，但院方以因連日復活節公眾假期及人手不足為由，需延遲一周即4月9日才能接種，批評院方處理僵化，影響對員工的保障。長洲醫院表示，經與同事商討後，已提前2日至4月7日為相關同事接種第二劑科興。

有長洲醫院醫護人員向《蘋果》反映，指響應政府呼籲，之前已於醫院內接種首劑科興疫苗，一般相隔28日接種第二劑科興，即應於4月2日在醫院接種第二劑疫苗；但院方指，因下周是復活節長假期，人手不足，故推延一周至4月9日才為員工接種第二劑科興。醫護批評院方安排僵化，「政府不停呼籲市民打針，依家員工想打，又話長期假無得打，唔係配合政府」。

長洲醫院表示，於醫院內設立「員工注射站」為方便同事接種科興疫苗，首輪員工注射計劃於3月5日開始；因需平衡接種疫苗後對員工身體狀況的監察，及不影響日常醫院服務，注射站逢星期二及星期五特定時間運作，同事接種首劑疫苗當日會預約第二劑接種日期。

醫院指溝通後已提前2日打第二針

該院指，有3位同事接種第二劑科興的日期剛好在復活節長假期中，員工可選擇自行在社區疫苗接種中心接種；院方希望盡量方便同事，遂安排他們於假期後及員工注射站運作的日子，即4月9日接種。院方與同事溝通後，會安排相關同事4月7日於醫院內接種第二劑科興。根據一般指引，若未能於第28天接種第二劑科興疫，可盡快安排接種，暫未有資料顯示稍遲接種第二劑科興會影響保護成效。

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