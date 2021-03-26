「願他朝有幸，半生歸來，仍是那位無忘初衷的少年。」去年7月民主派初選前夕，港區國安法落實，本欲參選港島區的羅冠聰宣佈退出初選，在國安法生效前夕流亡英國延續國際戰線，那時他寫下這一句。

事隔大半年，一眾參與及協調初選的民主派人士涉嫌違反國安法被捕，當中47人被控串謀顛覆國家政權。身處英國的羅冠聰看到昔日戰友正面對政權的審訊，在個人情感層面固然感到難受，然而，仍然擁有「奢侈的自由」的他又想：「我覺得自己係一個冇乜條件去傷春悲秋、畀無力同低潮去吞噬嘅人，我只能夠承諾我一定會做得比以往更加好，希望同大家一齊行落去。」

駐英記者：李雨夢

時間回到民主派初選前夕。2020年6月30日晚上11時，港區國安法正式生效；7月8日下午，已經離港的羅冠聰正式宣佈退出民主派初選，並呼籲支持者轉投袁嘉蔚。7月9日，政制及內地事務局長曾國衞接受傳媒訪問時警告，民主派初選或會觸犯國安法第22條「顛覆國家政權罪」。7月10日傍晚，警方到香港民意研究所辦公室搜查，稱懷疑有人不誠實使用電腦，撿走電腦資料調查；7月11及12日，民主派初選舉行，共有60萬港人投票。

初選前夕，代替羅冠聰成為港島區候選人的袁嘉蔚在銅鑼灣擺聯合街站，透過大聲公，她呼籲：「三個星期之前，我仲可以同羅冠聰一齊擺街站，但去到三個星期後嘅今日，羅冠聰因為國安法已經被迫離開香港，幾時可以返屋企、有冇得返屋企都冇人知道，我哋留得低喺香港嘅人就要更加努力，必須要出盡全力，用僅餘嘅空間、自由，一定要行出嚟，聽日嘅民主派初選，好可能係香港人最後一次可以自由表達意見嘅機會。」

言猶在耳，原定去年舉辦的立法會選舉押後，今年1月6日，警方以違反港區國安法為由拘捕55名參與民主派初選的人士，並於2月28日正式起訴當中47人，3月1日提堂，展開馬拉松式審訊，是為港版美麗島事件。羅冠聰本人亦遭警方國安處通緝。

「國安法令大家冇辦法喺香港繼續嘅倡議工作，要有人去做。」

談到當初棄選流亡的決定，羅冠聰憶述，接近國安法在港實施的日子，開始逐漸知道國安法的內容後，「嗰時開始諗，如果國安法真係好似傳聞中咁具殺傷力時，自己喺初選嘅身位、同埋仲留唔留喺香港呢？嗰時問題先開始浮現」。那段時間，離港延續國際戰線的想法開始浮現，「我會問自己係咪一個合適嘅人選。返嚟香港參與初選之前，我喺耶魯讀書，一路都有做美國方面嘅政治倡議工作，相對地都累積咗啲經驗，某程度有啲認受性」。

加上國安法出台後的種種條文，「其實已經有個想像，以往一路倡議嘅工作或者目標，例如制裁或者喺國際上施加更大壓力畀中國，必然係會違反國安法，從而令大家冇辦法喺度（香港）繼續以往嘅倡議工作，去到嗰時就真係有個好大諗法，一定要有人去做呢樣嘢」。憑着過往在國際的游說及倡議工作經驗，羅冠聰認為未來能夠承擔這樣的責任，在無法與他人多商量的情況下，毅然選擇了離開香港，「參與初選時都已經好清楚冇可能入到閘，所以嗰時放棄初選都唔係好大壓力，一開始都覺得未必能夠參選（立法會選舉）到」。

羅冠聰心裏明白，一旦要繼續國際倡議工作，必然違反國安法。只是，當初參與初選，加上政府亦曾事先警告，又有沒有預料過日後會迎來「港版美麗島」的清算局面？「我諗大部份人都唔會用呢個角度去睇初選呢樣嘢，當時大家有個好大嘅政治目標就係盡量喺體制入面爭取最大嘅壓力，當時35＋都建基於呢個層面上」。

今時今日的打壓，羅冠聰表示難事先預視，「如果用呢把尺去量度，咁一定係唔公道，當時都好難想像到個情況係會變成咁。我諗當然有人會做咗最壞打算，但成個社會氣氛唔會太當政府嘅恐嚇係未來會發生嘅事情，如果唔係都唔會有60、70萬人出嚟投票」。

然而，政權也真的在大半年後，把參與初選的民主派人士一一拘捕，送上法庭審訊，罪名是顛覆國家政權。在異地讀到昔日戰友被起訴審訊的消息，羅冠聰說，在個人情感層面而言，必然是難受的，「好多被捕、𠵱家仲要面對審訊嘅人，都係你嘅朋友，心情當然係好低落」。

羅冠聰話鋒一轉，表示他是個沒有條件去傷春悲秋的人，「自己目前能夠活動嘅空間、可以發揮到嘅角色，比起大部份人都更大，呢個時候更加要學習將呢種低潮嘅情緒去轉化為一種動力」。

「唔可以辜負𠵱家奢侈嘅自由，哪怕有一丁點進步，都要繼續。」

記者問到他有沒有甚麼說話想跟正在還柙、面對審訊的人說，他指千言萬語難透過一個訪問盡道，「當然好希望佢哋每個人都安好，但呢個係一個奢望，所以希望大家心安，可以坦然去面對呢啲厄困，係好困難嘅，我自己都經歷過」。

羅冠聰許下承諾，一定會比以往做得更好，「希望同大家一齊行落去、或代佢哋行埋嗰段路嘅意思，唔係話我可以返香港做區議員嘅工作，或代之鋒（黃之鋒）、Lester（岑敖暉）、阿廸（朱凱廸）佢哋做緊嘅嘢，而係喺我能夠做嘅崗位加把勁」。

若黑暗看不見盡頭，面對的無力感與挫折感必然巨大，但對於羅冠聰來說，他唯一能夠做到的，是繼續前進。「相對佢哋，我都係擁有一種奢侈嘅自由，我自己係有一種責任去話畀大家聽，呢種自由能夠換取嘅唔係安逸嘅生活，而係畀你更大嘅空間去奮鬥、做更加多嘅嘢，某程度都有少少內疚喺裏面，無論點樣都唔可以辜負𠵱家擁有嘅資源、身份、自由，盡我所有能力去為香港光復嘅呢個目標，哪怕係有一丁點進步，都要繼續去做」。

對於身處海外的離散港人社群，他寄語說：「當香港情況越壞，我哋呢啲有資源同自由嘅人所背負嘅嘢就會越嚟越多，某程度上係每個人嘅修行，我哋已經唔係為咗自己生活、家庭或下一代，如果我哋係一個共同體，一定係要背負住其他人嘅苦難行落去，回饋佢哋苦難最好嘅辦法唔係你自己都一樣過得好苦，而係你真係能夠為住大家共同信念去做更加多嘅嘢。」

「民主派日後參選與否，唔好因呢件事內訌。」

參選過立法會、成為香港史上最年輕的立法會議員；經歷過被DQ，又一度參加過去年的民主派初選，在體制的抗爭以外，羅冠聰有走進議會的經驗。然而，隨着全國人大日前修改香港選舉制度，立法會候選人要審查資格，民主派的議會戰線幾乎告終。

香港選舉制度大倒退，羅冠聰批評北京此舉是將香港閹割，設立關卡把民主派的參選空間收到最窄，「同時將選舉分佈到佢可以冇經選舉狀況之下，都穩佔過半議席，設立大量關卡令北京權力唔受挑戰，同埋比以往更加集權」。民主路一朝崩塌，羅冠聰不算非常驚訝，「個進路就係不斷將香港大陸化，同時亦都會覺得好憤怒，一個成長嘅地方竟然被政權破壞到咁面目全非」。

然而，北京的種種舉措，他是這樣解讀，「見到北京都係對𠵱家狀況存在住巨大不安，顯示佢對未來亦都係有擔憂」。對於日後民主派能否繼續參選，羅冠聰表示：「好視乎北京採取咩策略，如果唔係全面封殺而係比較分化嘅策略，或者可能會容許一啲空間，但到時民主派唔好太過拘泥邊個參選、邊個唔參選。」

羅冠聰認為，即使未來仍有民主派人士選擇繼續參與選舉，亦希望港人繼續團結不要墮入分化的陷阱，「我哋要判斷一個人，唔係淨係睇佢係咪參選，要睇埋佢之前嘅行為言論，好多嘢夾埋，唔好因為參選呢件事而咁多內訌」。