【本報訊】新巴城巴早前獲准分階段加價約12%，首階段平均8.5%的增幅將於4月4日凌晨起生效。新巴城巴昨公佈各路線的新票價，惟新巴多條路線票價增幅均高於平均加幅，例如新巴來往中環大會堂及半山旭龢道的13號路線，加幅超過9.4%。新巴的將軍澳九龍專線共11條路線加價，當中有八條的加幅高於平均數，如來往日出康城及九龍灣的797線新票價為8.6元，增幅達8.8%。

明年票價再貴3.2%

政府本月中批准城巴（專營權一）、新巴、九巴及嶼巴加價，新巴城巴獲准加12%並分兩階段推行，首8.5%加幅下月4日生效，其後3.2%加幅明年1月2日生效，城巴北大嶼山及機場路線票價維持不變。

新巴城巴多條路線票價增幅高於平均數，其中加幅最高的城巴路線為來往跑馬地馬場及小西灣的8S號線；此路線屬旅遊路線，只在跑馬地馬場舉行賽事的日子提供服務，其票價由8.5元增至9.3元，加幅約9.4％。來往中環碼頭及渣甸山的11號循環線的車費亦加約9%至7.2元。

通宵路線方面，來往中環港澳碼頭及大埔中心的N307在加價後成為城巴最貴路線，票價大增3元至38.8元，加幅約8.3%；來往銅鑼灣及荃灣愉景新城的N930通宵線則加2.2元到28元，加幅約8.5％。

新巴加價高於平均數的情況則更為嚴重，來往中環大會堂及半山旭龢道的13號路線由5.3元加至5.8元，加幅逾9.4%。過往深受遊客歡迎、來往中環及尖沙嘴的H1及H2人力車觀光路線票價由35.2元加至38.4元，增幅約9.1%；來往小西灣及東華東院的8H號醫院路線亦加價約9%至6元。

新巴14條將軍澳九龍專線有11條路線加價，其中八條票價增幅高於平均數，包括來往日出康城及九龍灣的797號線及來往將軍澳及尖東的796X號線，兩者票價由7.9元升至8.6元，增幅約8.8％。其餘加價路線包括來往將軍澳工業邨及蘇屋的796E、來往調景嶺站及火炭的798等。