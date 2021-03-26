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【本報訊】前年7.1佔領立法會事件，藝人王宗堯、香港大學學生會前會長孫曉嵐及前民間集會團隊發言人劉頴匡等14人被控暴動及進入或逗留在會議廳範圍等罪，案件昨在區域法院再訊。法官將案件定於2023年5月29日、即逾兩年後、案發後近四年才開審。本案共有四名被告未能擔保外出，包括因參加民主派初選而被控違反國安法、現正還柙候訊的劉頴匡。他昨主動撤回本案保釋，步入囚室前高呼：「頂住呀！唔好放棄香港！」

14名被告昨均坐在犯人欄內應訊，獲保釋的被告坐在前排，正因本案或另案還柙的四人包括劉頴匡、鄒家成、畢慧芬及潘浩超則坐在後排。其中潘因違反宵禁令遭撤銷本案保釋，畢則因機場暴動案罪成正在服刑。至於劉鄒二人涉及民主派初選47人案，正還柙候訊。

官問鄒家成為何被押

前日剛完成7.21白衣人審訊的律政司高級助理刑事檢控專員周天行，昨日代表控方，申請將牽涉同一事件的七宗案合併處理，並且修訂控罪。法官杜大衛將案件定於2023年4月28日預審，並於同年5月29日開審，預計審期44天。另外，案件將於今年6月24日再提訊，處理劉頴匡、范俊文、鄒家成及林錦均四名被告的答辯。

劉頴匡昨透過代表律師申請撤回保釋。法官則一度詢問為何鄒被還柙及刑期長短，鄒的代表大狀回應指，鄒牽涉國安法案件，將會到高等法院申請保釋，故希望保留本案保釋。法官將劉鄒二人的保釋事宜留待下次提訊處理。餘下被告獲准以原有條件保釋候審，包括不得離港以及定時向警署報到等。

控罪經修訂後，14名被告共同被控一項暴動罪，控罪指黃家豪、羅樂生、何俊諺、畢慧芬、孫曉嵐、潘浩超、馬啟聰、王宗堯、沈鏡樂、劉頴匡、吳志勇、范俊文、鄒家成、林錦均及其他身份不詳的人於2019年7月1日在立法會綜合大樓參與暴動。

除鄒家成及林錦均外，其餘12人另被控一項進入或逗留在會議廳範圍罪。黃家豪及林錦均另涉刑事毁壞罪，控罪指黃損壞一部《基本法》，林則損壞立法會綜合大樓。

案件編號：DCCC606-610、1069/20、259/21