【本報訊】前年太子港鐵站8.31事件三個月，旺角有人堵路。一名餐廳男工被指當日非法集結及管有雷射筆，辯方於審訊期間要求剔除被告的招認錄影口供，指他有讀寫障礙，在警員引導下才作出假招認。惟裁判官黃士翔昨日裁決時拒絕剔除，揚言沒有證據顯示警員引導被告招認，而且被告回答開放式問題時可以說出案發細節，不似造假。黃官根據被告的招認，最終裁定他非法集結罪成，還柙至下月15日判刑。

被告呂葆華（33歲）被控非法集結及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪，控罪指他於前年12月1日在旺角犯案。

集結罪成 藏雷射筆罪脫

案件早前審訊時，辯方指被告曾經要求見律師，但遭警員拒絕，更有警員稱「你係曱甴，唔使搵律師」以及「錄影時合作的話，好快就可以離開」。辯方又要求剔除被告的招認錄影，指他有讀寫障礙，不明白羈留人士通知書內所述的權利。

惟黃官裁決指，被告在庭上讀出有關權利的條文時，能夠明白內容，認為他清楚自己的權利，只是沒要求找律師；而警員從沒威逼利誘他招認，亦沒有教他作答。

黃官又指，根據被告招認，他當日響應網上號召到旺角參與集結，並戴上手套，打算在有需要時協助堵路，裁定他非法集結罪成。至於管有攻擊性武器罪，被告曾經表示只打算用雷射筆照射警車，從沒打算傷害警員；黃官亦認為涉案雷射筆藏在袋內，不排除被告確實不打算傷人，故裁定這罪名不成立。

辯方求情指出，被告已經有悔意，並積極配合法庭社工，參與善導會提供的課程。案發當晚大部份示威者均在旺角道聚集，被告身處的亞皆老街現場暴力程度較低，他亦沒有使用暴力，並且於警方驅散時立即離開，參與程度不高。黃官將案件押後至下月15日判刑，以待索取被告的背景及心理報告。

案件編號：WKCC2323/20