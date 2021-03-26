本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

第四波武漢肺炎疫情漸見緩和，昨日（25日）雖然仍有11宗新增的確診個案，但當中有8宗為輸入個案，本地個案僅3宗，而源頭不明個案則再有1宗。而初步確診個案不多於10宗，並且暫未有源頭不明個案。

昨日新增的源頭不明個案，為一名日籍的空中服務員，曾多次去過北角GO24健身室，並於發病前接種過BioNTech疫苗。

政府昨晚公佈有兩棟大廈被納入強制檢測，分別是日籍空姐居住的銅鑼灣禮賢大廈，以及有密切接觸者居住的大窩口邨富秀樓。任何人於3月13日至26日期間，曾身處相關地址逾兩小時，須於3月28日或之前接受檢測。受檢人士若在3月24日至26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3月26日強制檢測大廈

●銅鑼灣禮頓道禮賢大廈

●葵涌大窩口邨富秀樓

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至昨晨9時，再多29人出院，累計11,023人康復出院。仍有170名確診病人在22間醫院和北大嶼山醫院感染控制中心留醫，10人危殆、7人嚴重，153人情況穩定。醫管局開設1,226張負壓病床，使用率為52%；負壓病房668間，使用率63%。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日（27日）會在大窩口邨富秀樓增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供服務。位於西營盤李陞街遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至4月1日。至於中環愛丁堡廣場、西營盤社區綜合大樓、黃大仙廣場、荃灣沙咀道遊樂場、元朗安興遊樂場、天水圍天瑞體育館、屯門建生社區會堂及大埔社區中心的流動採樣站均會延長服務日期至4月4日。而深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至4月6日（星期二）。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月28日）

●中環愛丁堡廣場（至4月4日）

●西營盤李陞街遊樂場（4月1日）

●堅彌地城遊樂場（3月28日）

●西營盤社區綜合大樓（至4月4日）

●黃大仙廣場（至4月4日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月4日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月4日）

●尖東加連威老道100號（至3月28日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月4日）

●元朗安興遊樂場（至4月4日）

●天水圍天瑞體育館（至4月4日）

●屯門建生社區會堂（至4月4日）

●沙田大會堂廣場（至3月28日）

●大埔社區中心籃球場（至4月4日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月4日）

供重開場所之強檢職員

●鰂魚涌社區會堂停車場 （至3月28日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月4日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●尖沙嘴漢口道5-15號漢口中心外（至3月27日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

供該區須強檢居民或職員

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月28日）

●旺角上海街557號（至3月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月6日）

●大窩口邨富秀樓旁滾軸溜冰場（3月27日至28日）

●屯門龍逸社區會堂（至3月27日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務，檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

本港疫情

●確診（截至3月26日17:00）

11,439宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

205宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多29人出院（第9793、11070、11132、11148、11154、11181、11182、11193、11198、11204、11238、11248、11257、11260、11267、11291、11295、11304、11309、11318、11322、11324、11344、11354、11381、11387、11388、11398、11422號個案）；

共11,023人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

170名確診者仍留醫；

10人危殆（第1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）；

7人嚴重（第6386、7468、9055、9135、10984、11040、11055號個案）；

其餘153人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至3月26日12:00）

兩岸疫情最新情況：大陸25日新增11宗確診，全屬境外輸入病例（上海7宗，廣東2宗，福建1宗，陝西1宗），江西省則報告一宗本地感染的無症狀感染病例；大陸累計確診90,147宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,012宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月25日08:05）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.24億，全球死亡人數突破273萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,000萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過54.5萬。巴西確診人數超過1,222萬，死亡人數突破30萬。

印度確診人數超過1,173萬，死亡人數突破16萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、法國、英國確診突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

●JSU周三發佈的最新統計數據顯示，美國累計確診病例超過3,000萬宗。另外，巴西累計病亡人數周三突破30萬，是美國以外唯一死亡人數超越30萬的國家。

美國衞生部門周三表示，疫苗成效初現，65歲以上人士緊急入院率下降，醫護人員確診率亦跌。該年齡組別人士，70%已接種至少一劑疫苗，43%已接種兩劑，截至3月13日的一周，因武肺入院的人數為502人，而截至1月9日的一周為3,384，即跌了85%。

●法國官方周三宣佈，為遏制疫情，全國禁止6人以上戶外集會，違者將被處罰。另外，法國文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）因感染武肺病毒，須送院接受治療。

●印度發現由兩種變種病毒株混合而成的新變種毒株，正研究傳染性或抗疫苗性是否更強。至今逾200宗相關個案在疫情重災區西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）出現。

芬蘭與冰島周三宣佈，年長公民將可再度接種阿斯利康疫苗（AstraZeneca）。此前疫苗因血栓疑雲而停打。

冰島衞生部長史瓦瓦斯多蒂爾（Svandis Svavarsdottir）也發佈類似消息，表示70歲以上的民眾可再度接種阿斯利康疫苗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,001,245 (545,053)

巴⻄ 12,227,179 (301,087)

印度 11,734,058 (160,441)

俄羅斯 4,433,364 (94,624)

法國 4,373,837 (93,068)

英國 4,326,623 (126,621)

意⼤利 3,440,862 (106,339)

⻄班牙 3,241,345 (74,064)

⼟⽿其 3,091,282 (30,462)

德國 2,709,853 (75,341)

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