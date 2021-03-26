【本報訊】教育局昨宣佈所有幼稚園及中小學、補習學校等非正規課程的私立學校，復活節假期後可安排不多於全校人數三分之二的學生回校上課，但授課時間仍以半日為限。若個別學校能安排全校教職員定期兩周一檢，當局會考慮讓相關學校全校恢復半天面授課堂。有中學校長歡迎安排，期望如疫情持續緩和，可全面復課。

教局禁同級別全日上課

教育局昨表示，中學可安排個別級別的學生於上午或下午回校，但不可安排同一級別的學生進行全日課堂，避免學生出外用膳；小學生則只可上午回校，進行不多於半天的面授課堂，每節回校學生的數目均須以全校學生人數三分之二為上限。

資助小學校長會名譽主席張勇邦認為當局方案符合學界建議，其任職的聖公會聖雅各小學將優先安排小一、小四至小六的學生回校，因今屆小一「好淒涼」，至今僅有約一個月回校上課的經驗，當局亦應考慮放寬下午時段，讓學生回校參與較少身體接觸的活動。

身兼灣仔區校長聯會主席的聖公會鄧肇堅中學校長戴德正接受港台訪問時歡迎當局安排，校方在假期後會安排中二至中五的學生上午回校上課，中一學生則下午回校。他建議如果在中學文憑試後本港武肺疫情繼續緩和，當局應考慮全面復課。

教協日前向中小學、幼稚園及特殊學校的校長發問卷，回覆的124名校長當中，有96.8%支持於假期後安排更多學生回校上課，但教育局要求教師參與檢測方讓全校學生回校的做法，有逾八成受訪校長感到壓力。教協促請教育局取消有關做法，強調不應將復課與檢測或接種疫苗掛鈎。