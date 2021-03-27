酒吧業界為疫情下的其中一大「受害者」，至今停業4個月仍未復業。現時「清零在望」，香港酒吧業協會主席錢雋永指，業界極盼望早日復業，日前食環署副署長曾與他聯絡，商討復業安排，惟政府或要求酒吧顧客飲酒時，需繼續佩戴口罩並以飲管飲酒。錢雋永表示，現時已有多達300間酒吧結業，將會「全力配合」政府要求，希望酒吧最快下周可以重開。他亦指，由於相信大批市民會「報復式消費」，不擔心生意會大不如前，「唔怕無生意，只係驚開唔到門」。《蘋果》正向食環署查詢。

收食環副署長致電商復業安排

錢雋永表示，日前食環署副署長（環境衞生）黃淑嫻曾致電給他，並商討酒吧復業安排。錢指，業界向政府提供多個防疫措施方案，包括顧客需使用「安心出行」或填寫個人資料、酒吧桌上擺放「分隔板」、量體溫、提供酒精搓手液等。不過，黃淑嫻亦提出另一方案，顧客在飲酒時需繼續佩戴口罩，並以飲管飲酒，「非一般餐廳可以做到嘅嘢，其實我都好奇怪，點解食肆唔使做」。

「畀政府馴服到乜都願意做」

錢雋永指，政府月前亦曾提出「戴口罩飲酒」，當時他曾諮詢業界，業界反對該措施，「不過如果我而家再諮詢業界，我覺得業界都由強硬態度變到無奈地接受嘅態度，已經畀佢（政府）馴服到乜都願意做」，因此將會「全力配合」政府政策，希望最快可於下周復業。他又指，業界為復業已準備就緒，「我已經準備咗一個幾月，我以為之前已經開得返」。

對於會否擔心生意大減，錢表示，一直以來有大批顧客向他查詢酒吧復業情況，故不擔心無生意，加上由食肆重開晚市時可見，市民必定會「報復式消費」，「我唔怕無生意，只係驚開唔到門」。錢亦認為，由是次疫情可見，酒吧在政府心目中地位不高，希望將來可令酒吧變成吸引遊客的文化產業，以增加業界的話語權。

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