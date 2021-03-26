一如美國總統換屆前各方所料，中美關係並未因為白宮新主就任而扭轉；繼布林肯、楊潔篪在阿拉斯加「交火」後，北京和西方的對抗蔓延至日本和西歐。一時間，中國聯日制美或聯歐制美的構想，恐怕難以實現。除了俄羅斯外，北京能找到的戰略支撐點相當有限。而環球經貿大三角──中美歐，和戰略大三角──中美俄，正形成兩兩對壘的四角方陣。可以說，分別以中、美為核心的世界競合新局，逐步形成。在此大勢當中，北京採取「東守西攻」之策，希望利用俄羅斯橫跨歐亞的地緣優勢。

誠如布林肯所言，單論國民生產總值，美國及其歐亞盟友，佔世界六成；很明顯，優勢遠在中、俄合力之上。須知道，假如單講經濟量，俄羅斯大概是南韓、廣東省、西班牙水平。這也是該位新任國務卿「不會脅迫盟友選邊站」的底氣所在。客觀上講，中歐全面投資協定本來就是因應特朗普所掀動的環球貿易而來；如今拜登、布林肯外交戰略首重盟邦支援，自然讓中歐雙方都有檢視上述協議的必要與空間。

歐盟固然可以重新評估自身在中美抗衡新態勢中的新角色──假如拜登提供更多合作空間，以人權爭議為突破口，修訂、暫緩，甚至撤回對華協定，亦可能換回更長遠、更牢固的經濟利益。問題是，歐洲不等於歐盟，歐盟內部亦並非鐵板一塊。作為遠比蓬佩奧專業、資深的外交官，布林肯透徹掌握歐洲狀況──不表現出足夠的耐心和信心，只會一如特朗普時代，將西歐中等強國一再推往北京懷裏。

日本視援美協台為核心任務

固然，有個別波羅的海小國，宣佈退出中東歐合作機制；然而，近年北京與東歐核心國家──波蘭、捷克、匈牙利的關係，尚算穩固。甚至被視為極右的奧地利總理，對華態度亦未如年前設想般強硬。作為東、西對峙的戰略要地，東歐對華關係的平順。另一方面，大多數東南歐國家，要麼尚未加入歐盟或歐元區，要麼因為預算平衡問題而與布魯塞爾、柏林關係緊張。以此為背景，東南歐國家對「一帶一路」倡議，亦確實多所參與。像希臘、塞爾維亞等小國，更日益重視和中國的經貿及基建合作。

由此觀之，並非北京逐個擊破，或華府脅迫盟友，本來歐盟或歐洲諸國，就難以在外交競技場形成強大合力。美、歐聯手在人權問題上對華施壓是一回事，能否在更實際的經貿問題上劍及履及，又是另一回事。歐盟畢竟不同美、中、俄，並非真正的主權國；華府與巴黎、柏林的戰略考慮不同，讓西方圍堵中、俄打了折扣。相反，只要北京、莫斯科穩住法、德，亦會讓歐盟的戰略天平，並不完全倒向美方。

就此而言，拜登上台、布林肯執掌國務院，讓跨大西洋同盟重新鞏固；此一態勢將有力遏制中、俄國力、勢力進一步發展，卻難以取得壓倒性優勢。與此同時，日本首相、外相、防相，先後在不同場合，就東亞的安全態勢放話──相關態度就遠比新疆爭議敏感，而涉及到日美同盟在未來台海戰爭的角色。結合上述人士的講話，未來日本自衞隊的角色轉型，將不只包含支援美軍協防台灣，更將此列為核心任務。

問題是，無論解放軍還是五角大樓的沙盤推演，都將中、美以外的軍事力量考慮進來；而俄軍和日本自衞隊，從歷史到現實乃至將來，皆屬必被看重的角色。美國軍力強大、日本自衞隊量少質精，但中、俄相合不只頗顯規模優勢，同時亦享地緣優勢。日本距中、俄皆近，國境狹長、缺乏縱深。假如台海戰事有限，日本僅在其西南角抵禦解放軍進攻，或許尚且力所能及。如若戰事擴大，俄軍水陸兩路南下，則必然嚴重牽制自衞隊有限戰力。屆時，日本欲自保亦難有把握，遑論支援美軍守台。

俄國外長到訪中國，與王毅等會面，自是有的放矢──同時對日本、歐盟施壓。中俄之間多年皆是若即若離、說得多做得極少；如今美、歐、日共同施壓，反而有可能促成北京、莫斯科深化戰略協作，即便不可能真正達到西方盟國之間的「背靠背」水平。中、俄的協作空間，除了東亞，還包括西亞、中亞。本來，從中東、阿富汗撤兵，就是奧巴馬、拜登、希拉莉等民主黨頭領的對外策略共識。抽兵「重返亞太」，謀求「亞太再平衡」本身就可能是拜登本人的構想；因此，不能說拜登延續了奧巴馬「輕西重東」的戰略思維。

相比起共和黨，尤其是特朗普本人，拜登、布林肯、奧斯汀即便不會全然棄守中東，對當地的重視也會大幅降低。說到底，是兩黨能源政策截然不同──奧巴馬、拜登既大力主張減排、開發新能源，又力求將美國轉型為石油、天然氣輸出國。隨着民主黨時隔四年再度入主白宮，拜登如何在伊朗－沙特之間着墨，確實引起地區大國、世界強國好奇。當中俄準備好在「西太平洋－東印度洋」地區承受西方諸國的壓力，就更有理由向「波斯灣－東地中海」一線延伸。

由此觀之，北京屢屢強調在新疆問題上，得到利雅德支持，就並非純為尋求宗教民族問題的國際支撐點，而是有着明顯的地緣戰略指向了。

許楨

香港智明研究所研究總監