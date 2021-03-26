香港疫苗接種計劃開始至今，已超過40萬人接種第一劑疫苗。不過，近日再多2人接種中國科興武肺疫苗後死亡，累計共9宗，德國BioNTech復必泰mRNA疫苗則有1宗。雖然專家表示未有足夠證據判斷這些個案與疫苗有否因果關係，但被問到臨床上需要甚麼證據，則沒正面回應。其實內地疫苗不但功效成疑，更曾出現黑心疫苗案，難怪港人欠缺信心。
衞生部門不准醫生填疫苗後遺 受害人祖母上訪被捕
當年今日，2016年3月27日，《蘋果日報》A1頭條報道，轟動全中國的山東黑心疫苗案，一個僅出世33日的嬰兒和一名3歲幼童，在注射乙肝疫苗後一死一慘變植物人。當時中國當局仍不讓揭開疫苗的危害之廣，衞生部門更不准醫生在病歷上病因一覽寫疫苗後遺，難以索賠，維權更為疫苗家長帶來牢獄之災，有受害人的祖母遭拘捕。到底是誰不斷推諉責任？家屬又有否為孩子們沉冤得雪？即睇蘋果寶庫：黑心疫苗內地四散 BB打針後1死1變植物人 受害人祖母上訪被捕
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