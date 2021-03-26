【本報訊】隨着內地刮起一片抵制拒用新疆棉的國際品牌風氣，香港政界亦有人跟風表忠。新民黨主席葉劉淑儀昨宣佈停用BCI（良好棉花發展協會）成員之一的Burberry的產品，並上載自己望着三條Burberry的頸巾相片，稱基於Burberry對新疆作出失實及無理指控，她決定即時停用，「收埋佢先」，直至Burberry道歉為止。大批網民即時恥笑她，說夏天來臨，當然不會戴頸巾；又要求葉劉要直播燒掉頸巾，表忠「表演」才算合格。

國際品牌罷用新疆棉風波越演越烈，繼中港藝人紛紛與不同品牌割席，身兼行政會議成員的葉劉淑儀也在facebook表態，宣稱會停買及停用國際名牌Burberry：「Burberry是我十分喜歡的品牌之一，特別是其經典款羊毛頸巾，既美觀又保暖。但是基於該品牌對新疆作出失實及無理指控，因此我決定即時停買及停用其產品，直至他們道歉或撤回指控為止。」

網民質疑夏天當然停用

葉劉昨在立法會開會後回應《蘋果》記者時表示，會把Burberry頸巾「收埋佢先」：「我諗佢會（Burberry）會道歉，中國咁大市場，全球luxury products（奢侈品）最大市場係中國……佢一定要修改佢嘅立場，撤回或者道歉！」

葉太的網上帖文一出，網民嘩聲四起，不少人要求葉劉即時剪爛、燒掉頸巾，「不燒掉，等清明嗎？」、「燒咗佢喇，咁無誠意㗎」、「燒掉吧，留着找機會辱華？」大批網民又指，夏天來臨，當然是停用頸巾，質疑葉劉根本仍留戀：「看得出葉太眼神對外國產物如何留戀。」