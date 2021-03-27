佔中三子之一、前中大教授陳健民在灣仔艺鵠舉行《獄中書簡》簽書會，並義賣著作支持獄中手足讀書，排隊簽書的人堆滿了200多呎的小空間，讀者要等上半小時才能與陳健民說上幾句話。陳健民說：「而家無得遊行、無得示威，唔係代表大家對個現況好滿意，只不過係風險太大、打壓太大，有機會大家都想表達心中所想，喺黃店門口排隊、今日參與簽書會，都係代表人心不死。」

陳健民因為佔中案被囚11個月，牢獄的生活沒有磨走他的心志，獄中的日子他讀了50本書，有《晚清70年》五冊、記錄台灣民主運動的《百年追求》三冊，亦有一行禪師的《與生命相約》，陳健民把寫下的書信也結集成《獄中書簡》，與讀者分享如何透過讀書尋求智慧，正如他在自序中說：「不讓高牆鐵窗把我摧毀，反撲當權者籍牢獄製造的寒蟬效應。」

獄中練成「金鐘罩」 不靠外物也可靜心讀書

《獄中書簡》一再加印，陳健民也不時坐陣書店簽書，與讀者見面。今日到訪艺鵠的人潮絡繹不絕，有讀者滔滔不絕講起書後感，亦有人表示由不愛閱讀，經陳健民的介紹後發現讀書的樂趣。

對於識書之人，陳健民毫不吝嗇逐一細談、分享。一位年輕的女孩問監獄環境嘈雜，如何修練內心平靜？陳健民即手舞足蹈描繪起獄中的情況，形容飯堂4部電視齊聲轟炸，初時要用紙巾塞住耳仔才能讀書寫信，但三數個月後他已經練成了「金鐘罩」，不用靠外物也可靜心書寫、讀書，他說：「只要渴望讀書的心夠大，就足夠令自己心靜。」

陳健民相信，香港人對書中的經驗有親身感受，面對香港已經變成一個更大的監獄，讀者都需要學習如何在此時此刻保持積極。

只要人心不死 香港就不會淪陷

書寫以外，陳健民在出獄後又開設了Patreon和YouTube頻道《健民書房》，每周介紹一本書。他說，介紹的書籍都是他精選中的精選，圍繞的都係是老掉牙的主題—在困境中不要放棄希望：「呢段時間我想大家睇吓書，既然有事情做唔到嘅時候，不如自己增長下知識，同埋通過睇書，（尋找）心靈自由嘅空間……我做呢個channel，都想喺沮喪嘅時候互相扶持一下。」

他認為，大家都在做微小而有意義的事，那怕只是寫信予在囚手足、讀一本書，只要人心不死，香港就不會淪陷。

記者 陳嘉裕

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