由內地共青團刮起，抵制拒用新疆棉的外國品牌風波越演越烈之際。新民黨李梓敬今早到被大翻舊賬的H&M遞交請願信，斥責H&M抹黑中國人權，一同現身、穿着Nike波鞋的公民力量主席潘國山則說，要理性停用相關品牌，不鼓勵盲目「燒咗佢」。

共青團日前突然發佈H&M去年表示不用新疆棉的聲明，之後出現抵制外國品牌潮。李梓敬今早就聯同潘國山等公民力量成員，到尖沙嘴中港城H&M辦事處遞交請願信，批評H&M抹黑中國人權，要求H&M公開道歉。李稱，曾聯絡H&M職員接收請願信不果，因此會將信件放入辦事處內。

李梓敬續說，近年多個西方國家及領袖多番抹黑中國新疆的情況，批評他們「喺毫無證據嘅狀況下，指控我哋新疆有出現強制勞動，又或者係種族滅絕嘅情況」，同時有外國企業盲從相關抵制行動，直斥有關行為是「『污名化』咗我哋國家，亦都『污名化』咗新疆」，促H&M不要再「 冥頑不靈」，盡快公開道歉及撤回相關聲明。他又說，若有其它品牌在日內仍未撤回相關抵制聲明，將停止使用有關品牌。

潘國山穿Nike波鞋示威：今日主要是促請H&M道歉

潘國山亦質疑有外國企業持「政治目的」抹黑中國，強調「中國人接受唔到」，但他又指，部份品牌與港人生活息息相關，不鼓勵盲目「燒咗佢」。身穿Nike波鞋的潘，更被問到是否不再穿着該對波鞋時辯稱：「我哋再研究一下，如果呢啲品牌仲惡意抹黑中國，我就會停止用呢啲品牌」，又稱今日主要是促請H&M道歉。

而自稱今年已沒有再購買H&M衣服的李梓敬則替潘國山解圍，向記者展示今日身穿的國產波鞋及從淘寶購買的手錶。

葉劉澄清無着Adidas

另一邊廂，身兼行會成員及立法會議員的新民黨主席葉劉淑儀似乎「小心」得多。繼昨日表示會「停用」但不會燒毀被共青團點名抵制的Burberry後，她今早穿上運動鞋出席電台節目，但未知是否因擔心被「誤會」，今午在Facebook專頁發文，強調自己穿的是「Fila」而非「Adidas」。

其後有網民留言問葉劉為何不穿李寧牌運動鞋？葉劉回應稱：「李寧牌在港的零售點比較少」，另有網民隨即「譴責」她，稱：「愛國沒有藉口」、「一點心也沒有 香港有幾大？如何對得起起國家」等等。

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