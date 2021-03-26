【本報訊】本案排期於案發後近四年才開審，被告之一藝人王宗堯昨在庭外稱，對於還柙手足而言，這是個「好遙遠的日期」，認為未審先囚並不公平。有大律師指，法庭施加於示威案被告的保釋條件，比起其他刑事案的被告更多、更辣，「好似係純粹懲罰佢在先咁」。若被告一直還柙，最終獲判無罪，便猶如「白坐」。

大狀：暴動案一般三年出獄

王宗堯昨身穿adidas外套及跑鞋出庭，外套左襟有寓意加油的「GA YAU」繡章。被問到一眾藝人為撐新疆棉花而與adidas等外國品牌割席，王說：「我相信錢係萬惡而唔係萬能，你賺唔晒嘅。」他又謂：「對所有平權、面對不公義事件會發聲嘅人，我都同佢哋講聲『加油』。」

對於案件排期至距今兩年後才開審，有大律師指出，近期暴動案定罪後多數判監四至五年，如被告服刑期間行為良好，一般約三年便可出獄。一旦還柙被告最終獲判無罪，「呢幾年佢白坐㗎喇喎」，批評有如未審先判。即使獲准保釋的被告，候審期間也須遵守宵禁、禁足、不准離港等條件，做法擾民之餘，亦猶如事先懲罰。

司法機構回應指，截至今年2月底，已有1,700多宗與社會事件有關案件提交到法院審理，目前仍有600多宗進行中。司法機構致力迅速與有效地處理所有案件。