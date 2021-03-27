【本報訊】德國復必泰疫苗部份包裝有瑕疵，港府上周三接獲代理商復星醫藥通知暫停接種。復星提交初步調查結果，不排除包裝瑕疵是由於長途運輸過程中環境因素所引致。港府正與復星和德國藥廠BioNTech積極跟進，爭取在一周內完成調查程序。

稱抵港復必泰無安全風險

港府昨午發新聞稿交代復星提交初步調查結果，據復星及BioNTech目前調查，並未發現疫苗由封裝到使用過程中，有任何可能造成相關包裝瑕疵的顯著系統性因素，但不排除有關情況是由長途運輸過程中環境因素所引致。綜合調查所得，相信出現有關情況並非與冷鏈及物流管理有關。至於其餘已抵港的疫苗，經隨機抽樣測試包裝完整的疫苗藥瓶，未發現疫苗滲漏問題。

復星與德國藥廠BioNTech認為，無證據顯示已抵港的復必泰疫苗，批次「210102」及「210104」存在安全風險，已接種者毋須擔心，後續調查工作主要以查證相關疫苗批次並無任何固有特性問題。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明相信，疫苗由玻璃藥瓶盛載，在飛機運送途中，可能藥瓶外的氣壓較藥瓶內的氣壓高，導致玻璃藥瓶有裂痕、藥瓶蓋鬆或金屬環變形。事件反映藥廠品質測試不夠嚴格，除疫苗本身，包裝也是生產過程一部份，藥廠應測試產品在不同溫度、氣壓等環境的情況，以及盛載疫苗的器皿是否適合，確保整個產品沒問題。

崔俊明指，既然疫苗質素沒問題，政府應盡快恢復復必泰疫苗接種，政府亦應規定所有復必泰接種中心都有藥劑師駐場，檢查每瓶疫苗，沒問題才使用。

據悉，美國藥廠Baxter將會協助BioNTech生產疫苗，香港政府已批准復必泰疫苗供應商修訂生產廠房的申請。 崔俊明表示，Baxter總公司在美國，在美國、歐洲、澳洲、內地及新加坡也設有廠房，據他了解，日後Baxter也於德國廠房生產疫苗，相信可提升疫苗產量。

政府專家顧問袁國勇早前自行以皮裏注射方式接種復必泰，他昨日透露體內已產生抗體，形容皮裏注射「好勁」，其抗體數量較另一名以肌肉注射方式接種、比他年輕20多年的同事高。但他不推薦一般人以此方式接種，原因是「好痛」。