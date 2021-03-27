【本報訊】港區國安法由去年6月30日起生效以來，至今已有數以百計香港人在這幅血紅幌子下被拘捕，他們當中有具備影響力的傳媒大亨，有誓言抗爭到底的民主派初選者，也有不過是熱愛自由的年輕人。近日「香港故事」成員李宇軒從內地監獄被押送回香港繼續關押，整個過程秘密進行，律師及家屬無法接觸。究竟被警方國安處拘捕是怎樣的一回事？記者接觸到中文大學學生A，他在不知情下被國安處通緝、在街上被逮捕，在漫長的羈押審問中，A才驚覺自己一直被「Big Brother」監控，應驗了《1984》的奧威爾式（Orwellian）極權世界。

中大學生A於上月跟朋友吃過飯後，在街上被警方截查，他以為是違反了「限聚令」，卻被告知自己正在被國安處通緝，繼而被帶返警署。

播畢業遊行片段 審訊四小時

被港警搜身後，他被困進羈留室，一直等律師，「六、七個國安人員嚟見我，律師知道咗後都好緊張」，這是律師第一次處理國安法案件，因為這條法律太新，太多不確定性，「而且有權唔畀我行使緘默權」。國安人員那天跟他進行了兩次、共四小時會面。

他坐在三角形桌的一方，國安人員在另一方，桌上放着很多圖片，當中拍攝到不同的標語，他問A是否知道這些標語的意思，「所有相都係由直播片段裁出嚟嘅，問我點解在場、着呢件衫咁」。A眼前的圖片，就是去年於中大畢業禮遊行時的片段。

圖片審問完畢，便到錄像，國安人員播放當時遊行的片段，「問我識唔識邊個，同佢哋係咩關係，又問我點解會喺嗰度、點解知道路線」，國安人員一直盤問A是否遊行的計劃者，他一直不懂怎樣答，因為他那天的確是抱着「食花生」的心態，一直只是站在路邊。

國安人員以廣東話審問他，還跟他說審問不會錄影，亦不會有人監聽審問內容，但盤問完畢後，他卻親耳聽見國安人員的對話，「佢話睇吓隔籬房啲同事聽得清唔清楚，所以我知道佢講大話」。審問完畢後，國安人員以輕鬆的姿態跟他「聊天」，「叫我配合啲，話自己都係打份工，唔係針對我」。

國安：出國讀書學睇身體特徵

國安人員跟A說，不少CID和刑事、重案組的警員也調到了國安處，「話佢哋認人好叻，以前出國讀書學睇身體特徵、動作，可以好快從CCTV搵到人」。被盤問了四個多小時後，直至離開警署的一刻，他仍未有被控干犯國安法，「又冇話我犯法，只係不斷問我嘢」。審問室內，國安人員手執一個文件夾，裏面全是關於A的資料和對他的調查，而審問的問題亦早已寫了下來。到底有多少香港人已被國安處「開file」？在街上又會否隨時被拘捕並帶到警署盤問？

反送中運動期間A被控非法集結等罪，在審訊期間再次被捕，他感到無奈，而校方高層卻從來沒有接觸過他或提供協助，「佢哋都唔會幫到啲咩，冇諗過喺校園內遊行都會犯法，我本身已經on charge，根本唔會參加任何高風險活動」。

面對早前控罪，加上有可能被控違反國安法，他說心理上會害怕，「我對物質嘅需求唔大，只要睇到書、寫到字就得」。早前因非法集結一罪上庭時，他已有即時被還柙的心理準備。他本身患有情緒問題，近年一直有接受藥物治療及需要定時覆診，他害怕一切精神上的折磨，而最令他恐懼的是未來的不確定，不知道會被判多少年的監禁，沒法與其他人接觸。

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