【本報訊】杏花邨業主委員會昨日舉行換屆選舉，選情非常緊湊，經過三輪點票，由現屆委員組成的「杏花邨專業監察」十人開明派團隊當中，九人成功連任，懷疑親建制的「守護杏花團隊」其中一人鍾永源則排第十位當選。結果出爐後，現場觀看點票的街坊掌聲如雷，居民高呼「支持現屆業委」、「畀心機！」

首次點票結果早於晚上8時許完成，但有候選人認為票數太接近，要求重新點票，結果共進行三輪點票。杏花邨管業處晚上約9時半宣佈最終結果，現屆業委會「杏花邨專業監察」其中九人得票最多，成功連任。唯一未能順利連任的委員許雲龍，所得的業權份數百分比為49.75%，排第16位，與第10位的鍾永源（49.85%）只差0.1個百分點。

三男到場叫囂抹黑

成功連任的現屆業委會副主席黃貴榮說，今年投票率是破紀錄的超過52%，現屆委員可謂險勝：「我哋今次贏得好險，同對家差十票樓下。」他形容，選舉結果證明，現屆業委會去兩年工作，獲得街坊肯定，「未來一年有好多工作要做，今次選舉結果畀到我哋一個啟示，唔少邨民對我哋工作係有啲睇法，我哋會檢討，希望各位邨民繼續支持我哋。」

今屆杏花邨業委會選舉戰情惹人關注，管理處日前公佈接獲近3,700份授權票，較去年大增近倍，現屆業委會更接獲有業主懷疑被種票的投訴。有出席大會的業主表示關注授權票的情況，故親身到場了解，亦有業主肯定現屆委員的工作表現，希望他們成功連任。

業主大會下午5時舉行，開始前已有過百名居民到場圍觀。投票在5時半開始，一個多小時後截止，隨即開始點票。點票期間，一度有三名男子到場叫囂，指稱其中一名現屆委員「爭人錢、掛住睇鹹片」，約半分鐘後離開。有街坊聞言紛紛表示「專業啲嘛，投完票先嚟，收咗幾錢啊？」

前來投票的業主鄒小姐表示，早前曾向管業處提交授權票，但管業處聲稱沒有記錄，令她不放心，未有重新提交授權票，這日親自來投票。她平時周六下午會留在家中照顧小朋友，但由於關心屋苑利益，擔心授權票出問題影響投票結果，故在現場逗留，了解情況。鄒小姐支持現屆委員，欣賞他們做事有交帶、有理據。