「在職家庭津貼計劃（職津）」雖將於6月起把基本工時要求減半至72小時，惟有基層家庭反映，疫情中酒吧、娛樂場所等多個行業被政府叫停營運，大量僱主削減工時和人手，令基層收入減少，連政府補貼都因工時不足而無申請。有勞工政策關注組認為應以「收入越少職津越多」為原則，取消職津工時要求，並設追溯期盡快支援受影響的貧困家庭。

桑拿服務員無收入 單親媽4個月無工開

政府職津設最低工時申請要求令基層市民越窮越無錢。從事桑拿服務員2年的Peter，去年經歷政府3次強制停業，月薪由原本11,300元，變成只能靠兼職月賺2,000餘元，至今年一月他再喪失兼職工作，無以為繼，連申請職津資格都不符，亦無法負擔劏房的4,300元月租，只能向朋友借錢過活。

他形容「政府好離地，對僱主就有保就業計劃，錢又無到工人手。僱主又要工人放無薪假，唔理工人無工開無糧出，係最需要嘅時候連職津份錢都無埋！」他表示，曾有意向社署申請綜援，惟要提供一年收入及資產文件證明，指太麻煩令他打消念頭。

麻雀館同樣因疫情而停業良久。雀館打工的阿艷透露是單親婦女，獨力養活自己、媽媽和4歲女兒。她指已達4個月無工開，由平均月薪17,000元，至停業後，只在去年9月時領取過一次政府「保就業」的9,000元工資。她去年下半年的職津中，有2個月因工時不足而無法領取，餘下4個月金額僅剩9,800元，同樣無法負擔每月4,000元的劏房租金。

飲食業僱員在疫情中亦受災。酒樓工作的Sam去年爆疫後被要求放無薪假，全體員工不滿並集體離職，惟疫情中，他無法找到「炒散」工，手停口停。另一名僱員阿娟則指工時不足，現兼職月入只有6,000元，不能申請職津，就業交通津貼都只勉強取得每月50元。受政府的工時要求所限，她斥「政府政策好荒謬，啲要求令窮人就越窮，無工開、收入低時反而乜補助都申請唔到。」

明愛促擱置取消就業交通津貼計劃

協助一眾受影響員工的明愛荔枝角職工中心，認為即使6月起降低要求，但停業時同樣令有需要人士無法受惠，故建議政府取消職津工時要求，才能達至「收入越少職津越多」幫助有需要人士。同時，應設立追溯期為早前受影響僱員補回資助。

針對當局認為「公共交通補助」與「鼓勵就業交通津貼計劃」重叠，故將於5月取消後者，中心又指，前者是短暫措施而後者屬基層補助，兩者性質不同，故認為未經公眾諮詢就取消不合理，建議應先擱置取消計劃重新審視。

政務司司長張建宗於今日的網誌中提到失業率最新上升至17年來最高，錄得7.2%，其中15至24歲的青少年組別更高達15.6%約為3.55萬人，應屆畢業生佔超過1萬人。張認為情況值得關注，卻把問題「歸根究柢」至政治安全和社會和諧問題，並指青年可以「目光放遠，在大灣區尋找新機遇」，在港府撥款逾3.7億元的計劃中，申請1,800個職位空缺。

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