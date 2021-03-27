梵蒂岡教廷外長加拉格爾日前辯稱，教廷未替香港發聲有其苦衷，惹來激烈批評。曾在香港傳教多年的米蘭國際福傳神學院教授柯毅霖（Gianni Criveller）質疑教廷論點不合邏輯，稱多數香港教友都對教廷見死不救感到「極度失望」。

指港教友對袖手旁觀感失望

加拉格爾稱教廷不聲援港人的原因之一，是香港教會內意見分歧，有效忠北京派與自由派。柯毅霖上周四在天主教媒體「天亞社」撰文反駁稱，據他所知香港教會內絕不是親北京派與自由派勢均力敵，反而是多數人都想要民主與自由，他們很多都因教廷對他們的苦難袖手旁觀感到極度失望。

柯毅霖又稱，許多爭取民主自由的香港教友遭關押迫害，年輕者如民運人士周庭被關，年長者如民主黨創黨主席李柱銘正受審，但教廷對他們基於信仰與良心的行動卻視若無睹。他慨嘆香港民運是由年輕人所主導，他們只是想替自己爭取更好的未來，運動一度充滿曙光，卻因未獲國際聲援而受挫，多數國家疲於應付疫情無暇兼顧，梵蒂岡則完全視而不見，令人很傷心。

對於教廷願為緬甸發聲、卻不聲援港人，柯斥如教廷認為發聲明未必有效果，按邏輯應對世界任何事情都閉口不談。他質疑教廷不願得罪中國是害怕中國報復，估計教廷或許是顧慮梵中簽署的主教任命協議，但他認為這協議目前看來成果很小，反問「這值得教廷付出噤聲的代價嗎？」中央社