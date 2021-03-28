全國人大常委會將審議改變香港選舉制度。全國人大常委、民建聯譚耀宗今午啟程赴京，參與明日起一連兩日召開的會議。他稱今次會議通過有關修訂後，便會公佈時細節及會有相關說明，相信特區政府及香港立法機關都會積極配合有關工作，有信心修例能順利推行。

今次有份出席會議的除譚耀宗外，還包括基本法委員會副主任譚惠珠，港區人大代表團正副團長馬逢國、身兼公大校長的黃玉山及盧瑞安。譚今午在機場會見傳媒表示，會議即將舉行，現時不宜討論及猜測太多修訂內容。他指，會議將於周二上午結束，若會議通過改變香港選舉後便會公佈詳情，料屆時會有相關說明，協助公眾了解今次對《基本法》附件一及二的修訂，相信特區政府隨後會加緊工作。

民主派大勝區會 政府即屢改規則

北京改變香港選舉制度，料包括取消5席俗稱「超級區議會」的立法會議席，117個由區議員產生的特首選委會委員亦料會悉數取消。民主黨主席兼南區區議會主席羅健熙在港台英文節目《給香港的信》批評，政府在民主派大勝後屢屢改變區議會規則，指區議會是香港民主成分最高的選舉，區議員提出與選民相關的議題，卻被政府批為越權，包括建制派當道時可討論的全港性議題，包括「明日大嶼」、政改等，現時一律被禁止提出。

羅續指，全國人大及建制派引用《基本法》第97條，指區議會並非政權性的政治組織，即使說法屬實，但在過去24年建制派在區議會主政時從未出現，足見政府改變規則。他以自身經驗為例，自言2007年他首次參選區議會，以27票之差落敗，但他尊重選民的選擇並加倍努力爭取選民支持，強調選舉及代議政制本應如此，他們不會怪選民、不用靠政府DQ對手，亦不用改變規則確保勝選，更不會破壞選民在選舉中的影響力。

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