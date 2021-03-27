【本報訊】再有700人未有如期接種第二劑國產科興疫苗，累計已有1,600人甩底，佔應接種第二劑人數12%。特首林鄭月娥再次發功，表示政府正積極研究，若有一定數目市民接種疫苗，才能放寬社交距離措施，及恢復出外旅遊。

昨日約有6,300人接種第二劑科興疫苗，當中約6,100人在社區疫苗接種中心接種，約200人在私家醫生和診所接種。根據相隔28日第二針的原則，昨日應有7,000人注射第二劑科興，意味700人未有如期接種。累計接種第二劑科興的人數為12,000人，累計甩底人數亦已增至1,600人，佔12%。

接種率6.6% 專家指不理想

周五再有注射科興疫苗後不適入院個案，一名34歲女子接種第一劑科興後發燒，送往伊利沙伯醫院留院觀察。同日，一名57歲男子接種第一劑科興後感到胸部不適，被送往瑪嘉烈醫院，亦需留院觀察。

預約接種科興的數字連日下降，周三有6,900人預約接種第一及第二劑科興疫苗，但周四跌至4,500人，周五跌至4,400人，昨日更跌至4,100人。

疫苗接種計劃開展至前日逾43萬人接種，接種率僅6.6%。港大公共衞生學院教授潘烈文昨日在網上研討會上指出，英國及美國接種至少一劑的人口比率分別達45%及38%，以色列更做到100%人口至少接種一劑。相比之下，本港接種率未如理想。

港大公共衞生學院教授高本恩指，本港有望下月零確診，但長遠須做到群體免疫，才能有效防止往後再出現大規模爆發。本港要有67%人口、即是約三分二人接種疫苗，才能達致群體免疫。歐美等地最快今年夏季取消防疫限制，回復正常生活，而本港則要有約七成人打針，才應考慮放寬防疫措施。

林鄭月娥昨發文，不滿疫苗接種率低，「以現時的接種率， 恐怕要一段頗長時間方能達成目標」。

她開出條件，表示政府正積極研究，若有一定數目市民接種疫苗，是否可調整社交距離措施，亦會與其他地區商討，是否可以互相為已接種疫苗的旅客，提供一些出行上的方便。