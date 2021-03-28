愛國主義停不了，繼新民黨李梓敬昨日聯同公民力量成員到H&M辦事處遞請願信，今日又有愛國團體不理會限聚令，十多名成員齊到位於尖沙嘴廣東道的H&M分店快閃抗議不足10分鐘，高叫「新疆棉花頂呱呱」等口號，其間又指控H&M集團試圖打壓新疆棉花產業，造成新疆動亂。

五星紅旗口罩配Adidas運動鞋

愛國團體「香港同心會」今午有十多人到H&M尖沙嘴廣東道分店外，展示不同標語及叫口號，抗議H&M集團抵制新疆棉花的聲明。到場抗議的人士雖戴上印有五星紅旗的口罩，但仍穿着Adidas、Nike等同屬被抵制的品牌的產品。

不過部份人相當警惕，將同心會的貼紙貼在帽子的商標上，疑似想以此掩蓋帽子上的Adidas商標。而另一名抗議人士，亦穿上白底黃字，疑為抄襲被抵制品牌之一New Balance，山寨品牌新百倫（New Bailun LP）的鞋子。

同心會直斥H&M根據一些「不知所謂」的報告，公然與「反華勢力狼狽為奸」，深深傷害每一位中國消費者的感情，又多番強調「純白無瑕的新疆棉花，不容抹黑」，怒轟H&M等品牌抵制新疆棉花，違反國際貿易規則，是「赤裸裸嘅霸凌行為」。

活動開始後不久，曾有兩名軍裝警員，到場拍下抗議活動，保安員亦一度向警員了解會如何處理，警員僅回應「處理緊，處理緊」。在活動結束後，前來支援的警員才到場。而同心會在快閃行動中，多番高叫不同中國網民常用的口號，如「辱華品牌，堅決抵制」、「中國人不吃這一套」及「食中國飯，砸中國碗」等，惟活動期間，不少顧客如常進入店內購物，甚至沒有留意到抗議人士。

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