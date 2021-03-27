【本報訊】資深藝人吳耀漢與家人居住於西貢南圍村兩幢村屋，四日內遭海關兩度突擊搜查，上周二關員搜獲13棵大麻植物及一批含大麻成份的朱古力，懷疑上址是大麻種植場，拘捕吳的54歲長女；至前晚海關再度搜查村內另一村屋，撿獲懷疑含大麻的茶葉及懷疑草本大麻，拘捕52歲的二女。

就長女及二女先後涉毒被海關拘捕，本報昨曾致電吳耀漢查詢，但一直未能聯絡上。據知，現年81歲的吳耀漢與外籍妻子Susan育有一子三女，分別是長女吳瑞鸞、二女吳素兒、三子吳嘉龍及細女吳瑞珊。

有人以強光阻記者拍攝

吳耀漢與家人住在西貢南圍村兩個村屋單位多年，是南圍村中知名住客。前晚海關破門入屋搜查的單位，是22號村屋三樓一單位，據悉是二女吳素兒的住所。

前晚約10時，海關人員突然掩至破門入屋，當時屋內曾經傳出一把女聲指「don’t touch me」，未幾吳耀漢現身單位協助海關人員調查，同時安排律師到場。

其後吳耀漢用一條黑色面紗披面及戴上鴨舌帽，避免容貌上鏡。至晚上11時許一名律師到場，她與在場關員交涉一番後獲准與涉案女子見面，其間有人用電筒強光照射在場記者。

至昨凌晨約1時許，關員帶走吳耀漢二女調查，當時吳妻Susan護女心切，不斷阻攔記者，在場有一女子用電筒強光照射傳媒，混亂間有記者被推撞。海關回覆指在西貢區一個住宅單位撿獲約21克懷疑含大麻的茶葉及約2克懷疑草本大麻，並拘捕一名52歲懷疑涉案女子。

吳耀漢兩名女兒四日內先後涉毒品案被捕，村民莫不議論紛紛，有村民指昨未見吳耀漢家人出沒，並指與吳耀漢家人甚少交流，對其兩個單位均搜出大麻感到愕然。

上周二（23日），海關有組織罪案調查科人員在一個由加拿大空運到港的郵包內發現70克懷疑大麻花，郵包送到西貢南圍村一村屋及完成接收，海關其後搜查村屋，在一間約百呎房間內發現通風設施、太陽燈、溫度計及濕度計等設備，並撿獲13棵大麻植物及一批含大麻成份的朱古力，總值100萬元，懷疑上址是大麻種植場，當時拘捕吳耀漢的54歲長女。