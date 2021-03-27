【本報訊】社民連沙田區議員岑子杰因參加初選被控串謀顛覆國家政權罪，還柙至今，但其地區議辦未因此「停業」，由多年戰友、社民連主席黃浩銘「補位」服務巿民；街坊也不離不棄，甚至倡自行「夾錢」續租岑辦舖位留住聚腳地。黃浩銘直指，對還柙民主派最好的鼓勵，就是堅守崗位，繼續發聲，他近日便在地區繼續向街坊派發口罩，「（想）畀Jimmy（岑）知道，佢喺裏面受緊靶、受緊苦，但我哋喺出面嘅人，會繼續努力」。

記者：林俊謙

「好多瀝源區街坊好擔心佢（岑），亦為佢感到好難過」，黃浩銘接受本報訪問時指，岑被捕還柙，不少街坊心情受影響，但未有灰心喪志，記者採訪當日就見到，岑辦內放滿零食及近期大熱的台灣鳳梨，原來全是街坊自發送來打氣。就算岑暫時「告別」，仍有不少街坊繼續到其議辦求助。

有別於單向接收政黨派發「蛇齋餅糭」的社區，黃浩銘指瀝源區的街坊十分可愛，不時反過來向岑辦捐出物資，包括口罩：「最近有善心街坊捐出口罩，我哋就發動街坊，喺公屋社區再派一次口罩，都係希望可以做到啲嘢，畀Jimmy知道佢喺裏面受緊靶、受緊苦，但我哋出面嘅人會繼續努力，希望可以透過我哋嘅行動為佢打氣。」

街坊冀夾錢續租議辦

黃浩銘過去一直與岑合力處理瀝源的地區問題，如三次火災及防疫安排；岑還柙前，兩人亦有商討地區工作計劃，包括為區內長者進一步提供物資，以及完善區內無障礙通道和增設升降機，黃說：「呢啲（項目）目前有啲眉目，但要繼續做。」

但面對區議員需要宣誓的立法安排，加上親共傳媒稱岑子杰在DQ「死亡名單」，黃直指已有心理準備岑或遭政權無理DQ，透露有街坊近日建議自發「夾錢」，讓社民連續租現有議辦舖位服務街坊。他對街坊的支持表示感動，認為民主派未來即使絕迹議會，亦不應放棄在其他平台連繫社區，要爭取最多的民主陣地，包括業主立案法團。

曾因佔中案被判囚八個月的他呼籲，關心岑子杰和其他被捕民主派的巿民不妨多寫信鼓勵他們，因為獄中生活枯燥刻板，容易令人對外間的人和事感覺模糊，「每個在囚嘅人都會好渴望，派信員嗌號碼時，會嗌到自己個名，個個都衝出去攞信，因為呢個可以畀到佢喺咁刻板嘅生活入面，添返一啲色彩」。

冒清算風險揭穿謊言

對於中共透過國安法大舉拘捕47名民主派，黃浩銘形容如同對民主派進行「斬首行動」，認為中共目前最想民主派分散，「唔好再搞政治」，並以「分而治之、逐個擊破」的方法擊破民陣、支聯會等組織，指港人未來更應「逆道而行」，以更團結的態度面對，堅守崗位盡力發聲，「無辦法，因為我哋係啱，你哋（中共）係不義，點解我要放棄（香港）呢個地方？」

面對社民連核心成員先後受打壓，包括岑子杰、梁國雄因初選被捕還柙，陳皓桓因任民陣召集人被中共「清算」，吳文遠亦被藍絲指控「普通襲擊」被捕，該黨早前仍在港澳辦副主任張曉明到港出席座談會期間到場外示威，黃浩銘不諱言在政治「龍捲風」下，舉行上述示威前思考過風險問題，但決定照做，「因為你唔去咁樣講（表達意見）嘅時候，成個社會就會變得好似無意見，或者你眼望我眼。即使我改變唔到啲乜，我都要做『國王的新衣』裏面嗰個小朋友，我影響唔到個國王，但要做嗰個小朋友，要指出個國王係無着衫，就係咁簡單」。