【本報訊】一國兩制被港版國安法粉碎，民主選舉制度又即將崩潰，連串政治動盪觸發港人逃亡潮。在會展舉行的移民博覽會，有逾萬人登記參加，有出席家庭明言已預留1,500萬元移居澳洲，為的是確保子女思想不受局限。主辦單位指出，英國、加拿大和澳洲是港人移民熱點，而有計劃離港的人已不再限於高收入一群。

香港首屆「國際移民及置業博覽」昨起一連兩日在灣仔會議展覽中心舉行，入場人流不斷，根據主辦方早前收集逾萬名登記入場人士資料，港人最感興趣的移民目的地為英國，佔32%；其次為加拿大和澳洲，分別佔24%和19%。財力方面，42%欲移民人士月入高達逾11萬元，但值得留意是，當中亦有16%人月入低於2萬元。

憂港教改局限子女思維

陳先生一家五口考慮移民到澳洲，因夫婦二人早年在當地讀書，為子女教育和前途着想，已預留約1,500萬元到當地置業和定居，希望兩年內移民。陳先生說，香港教育制度過份側重於學術，加上本港政治因素不穩定，令教育政策不斷改變，擔心將來子女的思維受局限，不利成長。

陳先生續稱，自2014年雨傘運動起已考慮移民，因為擔心香港趨向融入內地制度，「唔知幾時（政府）索性攞起個border（邊境）」，促使他們一家移民的決心。本港司法制度似乎已滲透了政治力量，「每日都係笑話來⋯⋯好多官已經唔中立，帶住有色眼鏡去判案」。香港的核心價值本是司法制度和言論自由，「𠵱家司法搞到咁，咁我嘅人生安全保障點算？如果有一日，我做生意同官二代、親中人士有爭執，司法制度係咪保障到我應有嘅權益？」

陳太則比較緊張子女教育，教育局宣佈改革通識科令她對本地教育制度失去信心，「教育局個安排係點，（學校）就將啲思想塞畀啲細路，絕對會影響思維」。

任職金融業的Ice過去半年已做定功課準備移民，打算移民英國或台灣，她預視香港社會環境持續下去，「喺外地會過得開心啲」，比原定計劃打算提早離開，她表示已有心理準備在異地重新開始。

年輕人多考慮東南亞國家

博覽包含超過60間移民及相關業務的公司參與，涵蓋20個港人熱門移民國家。國際移民及置業博覽總監謝沛豪指出，近年移民需求大增，加上不少國家都陸續放寬移民政策和門檻，移民業發展興旺。

根據主辦單位調查，除了英國、加拿大和澳洲獲較多入場人士選擇，台灣和亞太區亦佔一定比例，分別為6%和11%。謝沛豪分析，移民不再局限於高收入、高學歷的專業人士，較多剛畢業的年輕人和退休人士考慮移民到東南亞國家，因該群組人士資本較少、語言適應能力和當地生活指數較低。但他建議，移民屬人生大事，所費資金不少，要量力而為，有興趣人士可先考慮移居不移民，「留返條後路俾自己」。