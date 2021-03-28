47人因參與民主派初選被控「顛覆國家政權罪」，其中僅11人獲淮保釋，其餘人士至今已還柙近1個月。今早繼續有親友來到荔枝角收柙所探望未審先囚的各人，當中包括劉頴匡、社民連岑子杰等。劉頴匡女友黃于喬（Emilia）表示，劉頴匡要求她寄歌手林家謙的歌詞予他，讓他可透過歌詞回想旋律，以進行改詞等創作，笑稱：「佢嘅創作靈魂仍然燃燒緊。」

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劉頴匡女友黃于喬（Emilia）今日有前來探望他，形容他的精神不俗，「佢保持樂觀，盡力撐住」。她提到，劉昨日獲發收音機，對聽到林家謙的新歌而感高興，十分珍惜聽收音機的時間，「佢都驚冇電，要就住聽」。她指，劉要求她寄歌手林家謙的歌詞，讓他能回想旋律，創作及改編歌詞，形容「佢嘅創作靈魂仍然燃燒緊」。

Emilia透露，劉頴匡向她提及，因他有多宗案件在身，故想趁此時間進修，例如學習日文，「佢叫我入啲日文書畀佢，或者大家同佢（寫信）講多啲日文嘢」。她指，劉頴匡收到信件內容五花八門，有人寫詩句，有人向他分享冷笑話，另有人則繪畫雀鳥、蜜蜂等圖案予他，「佢話大家好有心，好多謝大家」。

早前Emilia曾笑稱劉頴匡貼信封貼得比其年長的囚友慢，她轉述劉頴匡著她澄清自己非智力、手眼協調出問題，工作慢是因他認真工作，「佢話黐得好仔細，好有quality（質素）」。她又指，原來昨日早上探望劉時，他仍未剪髮，只是用水將頭髮梳高，直至昨日下午才有剪髮，「我就係睇到嗰（髮型）分別，佢意思係話今（昨）日剪，我哋並冇打和到，都係我睇到佢剪（頭髮），佢睇唔到我剪」。

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