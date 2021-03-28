復活節長假期將至，惟政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌特別呼籲本港曾確診的康復者，不要心急前往內地，因以往6個月有19位香港康復個案前往廣東，因驗出陽性分別被困醫院及家中14日。他指一般發病後病毒陽性會維持約35天，後期可能已是「死病毒」，但外地不會理會，當作陽性處理，故呼籲康復者要在發病至少6周後才前往內地。

倡僅放寬不除罩活動 如睇戲宗教聚會

現時是本地個案「清零」關鍵時刻，他又呼籲業界忍耐，「始終以往（政府）張弛有道個政策都唔係最理想，一放寬又反彈，而家接近清零，大家要忍耐多啲。」他指如場所不涉及除下口罩飲食，政府可考慮放寬防疫措施，包括戲院和宗教聚會場所等；如7至10日維持沒有本地源頭不明個案，再考慮整體放寬防疫措施。

他認為，現時本港「外防輸入」控制良好，沒有變種病毒個案流入本地社區，400多宗涉變種病毒個案中，有60%在機場檢測時發現，其餘40%個案中，約10%在酒店14日檢疫後證實確診，證明21日酒店檢疫措施有效，未來或要因應屬低風險地區或相關國家打疫苗情況才作放寬。

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