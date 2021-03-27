隨便買張機票便能享受異國風情的日子，不知不覺已離開大家一年有多，放假想逃離日常生活的軌迹尋找刺激，惟有轉向本地遊，發掘香港文化古蹟。不過大家又知不知道，本地遊，甚至近年流行的本地啤，原來也不是甚麼新……鮮玩意？

「有咩新……先？」「上網識女仔囉。」曾起用周星馳拍攝一系列廣告的生力啤酒，前身的「香港啤酒」1933年由巴斯商人律敦治在深井設廠，以廠房山邊蝴蝶坑流下的溪水釀酒，甚至自設私家水塘儲水，直至1948年賣盤予生力，堪稱元祖級本地啤。

啤酒廠所在地深井，據說由200年前來到的傅姓客家人命名，因為從高山望見地形深凹，於是將盆地叫作「深井」。這裏除了客家人，還有後來因為深井工業化而遷來就業的潮州人，混合的飲食文化，最後演化成港式燒味和潮洲滷水鵝結合的融合菜式，大名鼎鼎的深井燒鵝。

有名的除了深井燒鵝，還有啤酒廠廠長窩拿，人稱窩拿叔的他在日佔時期曾受潮州人接濟，倖免於難，於是份外關照他們。除了在酒廠聘用大批潮州人，更出錢又出地，捐錢建造天地父母廟，送土地給潮州人興建福利會等，於是在村內的捐款功德碑上，隨處可見他和啤酒廠的大名。

啤酒廠更會舉辦導賞團、開放廠內的花園予公眾賞花，那個年代的本地遊，便是以「飲啤酒、食燒鵝」作為最大賣點。

時移世易，背山面海坐擁無敵大海景的啤酒廠，早已變成千萬元的私人屋苑。想知道更多深井歷史，可以由即日起至4月10日，到訪長春社文化古蹟資源中心舉辦的《村梭深井︰回憶紀行》展覽，詳情請按此。

鳴謝：香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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