青少年失業情況嚴重，或埋下社會問題炸彈，政務司司長張建宗今（28日）在網誌中對青少年失業情況表示關注，尤其是應屆畢業生，因他們缺乏工作經驗和資歷尚淺，在逆轉的經濟環境中尋找工作會比較困難。他強調，港府會「不遺餘力」推動大灣區發展，「積極鼓勵」社會各界，特別是青年人參與。

張建宗表示，勞工市場在去年12月至今年2月繼續受壓，但期內較後時間隨着疫情改善已趨向穩定。經季節性調整後失業率上升至7.2%，是2004年以來最高，而15至24歲的失業率則高達15.6%，失業人數高達35,500人，應屆畢業生就約佔10,400人。

他又表示，只要香港疫情受控，經濟活動有望進一步恢復動力。隨着疫苗接種計劃的開展，在市民的支持和配合下，疫情的威脅冀可逐步減退，有助紓緩勞工市場的壓力。他強調接種疫苗是抗疫的重中之重，呼籲大家護己護人，盡早參與疫苗接種計劃。

抗疫基金預留66億 2年內創約3萬個有時限職位

他續指，港府較早前已在防疫抗疫基金預留66億元，在2年內於公營及私營機構創造約30,000個有時限職位。在已創造的職位中，約10,000個是特別為應屆畢業生和青年人而設。截至上月底，已開設約31,000個職位，當中超過18,000個已入職，而餘下約13,000個職位的招聘工作亦已展開或於短期內展開。

他又補充，鑑於疫情持續，失業情況惡化，財政司司長陳茂波早前亦於2021／22年度的《財政預算案》中宣佈再額外撥款66億元，開設另外約30,000個有時限職位。

他認為，在本港就業之外，香港青年人可以把目光「放得更遠」，從大灣區發展中尋找新機遇。他更「鼓勵」青年人登高望遠，融入大灣區，在更大的舞台上發揮所長，好好把握這歷史機遇。

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