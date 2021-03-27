【本報訊】政府多個部門與專家到確診日籍空姐多次上堂的北角GO24健身中心視察，發現健身中心的通風需改善。該空姐居住的銅鑼灣禮賢大廈劏房單位，仍有兩名需檢疫的劏房鄰居不知所終。

衞生署昨聯同港大微生物學系講座教授袁國勇、機電署與環保署代表，到和富中心GO24 Fitness視察。袁國勇表示，健身中心有鮮風進入，患者上瑜伽班的地方及跑步機附近有設置空氣清新機，通風情況比URSUS Fitness良好，出現嚴重爆發的風險較低。但初步評估，鮮風流量未達每小時換氣六次水平，需改善後才可重開。他又表示，女患者到過機場和多間食肆，不能排除任何傳播的可能性。

機電工程署指，健身室抽風系統有鮮風可抽入，及有高效能顆粒阻截器，惟機器位置及效能需調整。

確診空姐兩鄰居失聯

衞生防護中心總監林文健表示，女患者住在禮頓道禮賢大廈劏房，相鄰八個劏房的住戶都要檢疫，當中六名住客已送入檢疫中心，仍有兩名住客未能聯絡，呼籲兩人盡快與衞生防護中心聯絡。

政府昨晚發出公告，任何在3月11日至26日期間曾身處北角和富道21-53號和富上層地下01號鋪GO24 Fitness的人士，須3月29日或之前接受檢測。