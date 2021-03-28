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童軍懶理疫情照搞結業晚宴 DQ黃之鋒刀手蔡敏君出席 警方接報調查場內警員擋駕

1小時前
香港童軍總會昨日在尖沙嘴舉辦「第一屆行政人員高級訓練班」畢業活動，晚上更舉行晚宴。去年DQ黃之鋒參選立法會資格的九龍城民政事務專員蔡敏君亦為參加者之一。本報記者攝

雖然本港近日確診數字略為減少，但限聚令等措施仍然生效。《蘋果》獲悉，香港童軍總會昨日（27日）在尖沙嘴香港童軍中心舉辦「第一屆行政人員高級訓練班」畢業活動，晚上更舉行晚宴。《蘋果》直擊活動現場，發現有超過30名童軍人員列隊聚集，部份拍照留念時更除下口罩。去年DQ黃之鋒參選立法會資格的九龍城民政事務專員蔡敏君，亦為活動參加者之一。

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逾30人集結室內 除罩合照

《蘋果》獲悉，香港童軍總會昨午在尖沙嘴香港童軍中心，舉行「第1屆行政人員高級訓練班」畢業活動，晚上更在11樓舉行畢業晚宴。

記者晚上直擊訓練班聚會現場，發現在香港童軍中心11樓的歷史展覽場地，已聚集超過30名身穿童軍制服人員，包括年輕人和中年人。大部份人手執證書，不斷與同伴拍照留念，部份人員拍照時，更一度除下口罩。

場內主持隨後集合在場童軍，在簡短致辭和祈禱後，多名童軍領袖與現場數十名訓練班參加者逐一握手致意。主持解散後，在場人士轉往同層其他房間繼續活動，參加者在升降機門口張貼告示，指示舉行「第一屆行政人員高級訓練班」畢業晚宴的房間。有工作人員則將數盤食物拿入晚宴場地內。

曾有警員上門視察 前輔警總警司陳湛明即「擋駕」

消息指，活動有逾百人出席，當中恆生大學校長何順文任主禮嘉賓，身兼童軍的城市大學協理副校長（中國大陸事務）羅璇、九龍城民政事務專員蔡敏君均有出席。

據悉，晚宴原定當晚7時至10時舉行，其間有警員到場視察，懷疑該活動違反限聚令，惟出席聚會的前輔警總警司、教大教育政策與領導學系副系主任陳湛明，以及另一名在童軍擔任要職的李姓警務人員即時「擋駕」，稱私人地方聚會不受限聚令規管。

知情人士指，童軍總會總監劉彥樑早前才於總會內部發通告，呼籲會員要遵守限聚令，「但佢自己就知法犯法，又批評雖然該處是私人地方，但當晚有提供飲食，屬正規宴會格局，出席者應該知所警覺。

法例規定任何宴會人數不得逾20人

蔡敏君去年於原訂舉行的立法會選舉提名期期間，由商務及經濟發展局首席助理秘書長（工商）調任為九龍城民政事務專員，並任九龍東地方選區選舉主任，隨後指稱前香港眾志秘書長黃之鋒以個人身份推動「民主自決」，認為他沒有「真確地及誠意地意圖擁護《基本法》」及「保證效忠香港特區」，決定取消黃之鋒的參選立法會資格。

據了解，「第1屆行政人員高級訓練班」今年2月初開始，除首日活動以網上視像會議方式進行外，其他活動分別在童軍中心和宿營營地舉行。

根據現行政府規例，公眾地方的群眾聚集不可超過4人。即使是私人物業，若容許公眾人士可不時進入，亦符合公眾地方的定義。另外，任何一個宴會活動的人數在任何時間亦不得超過20人。

香港童軍總會辯稱場地不受599G所限

香港童軍總會回覆查詢時，未有回應昨晚活動和晚宴參加人數，僅指訓練班於香港童軍中心舉行，並不屬於第599G章所指的公眾地方。

總會稱，因應疫情，訓練班採取適當的防疫措施，又指該訓練班為本會舉辦之童軍訓練活動，所有參加者均為童軍成年成員，並證實蔡敏君為其中一名學員。

蔡敏君：屬私人活動

警方回覆指，周六晚上約7時45分接報，柯士甸道8號（即香港童軍中心地址）有多人聚集，懷疑違反「限聚令」。警方隨後到場，經調查後未有發現有人違反上述規例，無人被票控或被捕，事件列作「投訴」處理。

蔡敏君今日透過民政事務總署新聞組回覆指，昨以個人學員身份出席童軍總會的訓練活動。她指，該訓練乃私人活動，所有參加者均是獲邀出席。

她又引述主辦單位表示，活動舉行的地點並不屬於第599G章所指的公眾地方。然而，因應疫情關係，主辦單位亦已採取適當的防疫措施，包括要求所有參加者作健康申報，進入會場前量度體溫、上課時佩戴口罩及使用酒精消毒用品等。

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蔡敏君香港童軍中心599G
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