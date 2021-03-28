雖然本港近日確診數字略為減少，但限聚令等措施仍然生效。《蘋果》獲悉，香港童軍總會昨日（27日）在尖沙嘴香港童軍中心舉辦「第一屆行政人員高級訓練班」畢業活動，晚上更舉行晚宴。《蘋果》直擊活動現場，發現有超過30名童軍人員列隊聚集，部份拍照留念時更除下口罩。去年DQ黃之鋒參選立法會資格的九龍城民政事務專員蔡敏君，亦為活動參加者之一。

逾30人集結室內 除罩合照

《蘋果》獲悉，香港童軍總會昨午在尖沙嘴香港童軍中心，舉行「第1屆行政人員高級訓練班」畢業活動，晚上更在11樓舉行畢業晚宴。

記者晚上直擊訓練班聚會現場，發現在香港童軍中心11樓的歷史展覽場地，已聚集超過30名身穿童軍制服人員，包括年輕人和中年人。大部份人手執證書，不斷與同伴拍照留念，部份人員拍照時，更一度除下口罩。

場內主持隨後集合在場童軍，在簡短致辭和祈禱後，多名童軍領袖與現場數十名訓練班參加者逐一握手致意。主持解散後，在場人士轉往同層其他房間繼續活動，參加者在升降機門口張貼告示，指示舉行「第一屆行政人員高級訓練班」畢業晚宴的房間。有工作人員則將數盤食物拿入晚宴場地內。

曾有警員上門視察 前輔警總警司陳湛明即「擋駕」

消息指，活動有逾百人出席，當中恆生大學校長何順文任主禮嘉賓，身兼童軍的城市大學協理副校長（中國大陸事務）羅璇、九龍城民政事務專員蔡敏君均有出席。

據悉，晚宴原定當晚7時至10時舉行，其間有警員到場視察，懷疑該活動違反限聚令，惟出席聚會的前輔警總警司、教大教育政策與領導學系副系主任陳湛明，以及另一名在童軍擔任要職的李姓警務人員即時「擋駕」，稱私人地方聚會不受限聚令規管。

知情人士指，童軍總會總監劉彥樑早前才於總會內部發通告，呼籲會員要遵守限聚令，「但佢自己就知法犯法，又批評雖然該處是私人地方，但當晚有提供飲食，屬正規宴會格局，出席者應該知所警覺。

法例規定任何宴會人數不得逾20人

蔡敏君去年於原訂舉行的立法會選舉提名期期間，由商務及經濟發展局首席助理秘書長（工商）調任為九龍城民政事務專員，並任九龍東地方選區選舉主任，隨後指稱前香港眾志秘書長黃之鋒以個人身份推動「民主自決」，認為他沒有「真確地及誠意地意圖擁護《基本法》」及「保證效忠香港特區」，決定取消黃之鋒的參選立法會資格。

據了解，「第1屆行政人員高級訓練班」今年2月初開始，除首日活動以網上視像會議方式進行外，其他活動分別在童軍中心和宿營營地舉行。

根據現行政府規例，公眾地方的群眾聚集不可超過4人。即使是私人物業，若容許公眾人士可不時進入，亦符合公眾地方的定義。另外，任何一個宴會活動的人數在任何時間亦不得超過20人。

香港童軍總會辯稱場地不受599G所限

香港童軍總會回覆查詢時，未有回應昨晚活動和晚宴參加人數，僅指訓練班於香港童軍中心舉行，並不屬於第599G章所指的公眾地方。

總會稱，因應疫情，訓練班採取適當的防疫措施，又指該訓練班為本會舉辦之童軍訓練活動，所有參加者均為童軍成年成員，並證實蔡敏君為其中一名學員。

蔡敏君：屬私人活動

警方回覆指，周六晚上約7時45分接報，柯士甸道8號（即香港童軍中心地址）有多人聚集，懷疑違反「限聚令」。警方隨後到場，經調查後未有發現有人違反上述規例，無人被票控或被捕，事件列作「投訴」處理。

蔡敏君今日透過民政事務總署新聞組回覆指，昨以個人學員身份出席童軍總會的訓練活動。她指，該訓練乃私人活動，所有參加者均是獲邀出席。

她又引述主辦單位表示，活動舉行的地點並不屬於第599G章所指的公眾地方。然而，因應疫情關係，主辦單位亦已採取適當的防疫措施，包括要求所有參加者作健康申報，進入會場前量度體溫、上課時佩戴口罩及使用酒精消毒用品等。

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