武漢肺炎嚇怕夫婦情侶行房。有協會表示，調查發現疫情後，逾三成受訪港人減少性生活，更有逾四成人指比疫情前更不想生兒育女，尤見於失業人士及較年長者。協會認為影響性愛是反映生活質素的重要指標，面對「疫」境影響倍增，呼籲社會關注，並建議可學用網上工具，保持身心健康。

香港性教育、研究及治療專業協會今（28日）發佈調查，指港人性生活在疫情間大受影響，反映生活質素滑落。調查指，32.4%受訪者認為，包括性功能、行房次數或性滿意度等的「性生活水平」在疫情期間有所下降；逾四成人則指疫情後的懷孕意欲銳減。不過，調查結果又反映，性愛少了感情一樣可以更深，協會認為是夫婦情侶在疫情中更願意一同共患難，增加親密度。

接吻自慰也減少

協會於去年12月訪問逾1,003名18歲或以上人士，逾半已婚，約83%為18至50歲人士。性活動除性交外，亦包括接吻、自慰等。副會長邱貴生指，限聚令使港人經常留家，夫婦或同居情侶的性活動或因家人常同處而減少，但邱認為溝通增加，亦是令感情更根深柢固的機會。

惟協會認為性生活始終是反映生活質素的重要指標。協會會長吳海雅表示，已婚人士在疫情中壓力大增，原因或與子女、家庭收入等負擔相關，才會使生育意願降低，並間接影響性生活。

吳續指，調查反映較年長者和失業人士等最受影響，呼籲應多關注他們的抗疫抗壓能力。他又建議市民多與伴侶溝通，並與時俱進學習網上工具，以應對環境突變確保身心健康。

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