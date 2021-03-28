本港疫情放緩，惟德國BioNTech復必泰疫苗部份批次的包裝有瑕疵，港府上周三接獲代理商復星醫藥通知暫停接種。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，相信BioNTech疫苗包裝有瑕疵是個別問題，希望一周後完成調查能重啟接種，直言現時接種率「未係最理想」，政府應開始考慮提供誘因。本港專家亦開始思考接種疫苗後旅遊護照問題，如要推出可設定為有效期半年，但需維持出發前及到埗後做檢測。

疑飛機氣壓 令BioNTech樽蓋變形

許樹昌出席電視節目《講清講楚》時指，樽蓋有瑕疵的其中一批供港BioNTech疫苗，經初步調查其包裝、儲存及解凍程序上沒有問題，懷疑是在飛行過程中受氣壓影響令樽蓋變形，相信屬個別問題；其他疫苗出現類似情況機會很微。他指，政府會將樽蓋變形和少量沒問題的疫苗送回德國檢查，如證實該批貨有問題，將會換新一批貨到港。

許又指，本港疫苗接種率「未係最理想」，呼籲市民千萬不要等待，因疫苗是新面世，仍需時研究接種疫苗後抗體可以維持多久。但目前在自然感染下，抗體水平可以維持6至9個月，相信接種疫苗後產生的抗體水平會更高，最少可維持1年，呼籲市民毋須擔心，暫時亦不需要第3劑。

許樹昌又指，本港專家開始思考接種疫苗後旅遊護照問題，以以色列為例，當地計劃接種疫苗後發出的旅遊證件維持半年，本港如要推出相關疫苗護照，以半年為限期亦較「穩陣」，但因要預防變種病毒，出發前和到埗後仍要繼續檢測，如陰性應可豁免酒店檢疫。

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