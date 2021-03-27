【本報訊】數碼港毒狗案狂徒疑再出沒，繼月前至少七隻狗隻誤食毒餌身亡後，又有狗隻遇害。有市民上周四帶一隻成年臘腸狗到數碼港散步，當時解開狗繩放狗，回家後發現犬隻出現嘔吐等疑似中毒症狀，立刻送交獸醫搶救後不治。警方正調查案件。

緝狂徒懸紅增至42.2萬

今次喪命的是一隻成年臘腸狗，狗主身在外地，據知他近日交友人代為放狗。上周四下午5時許，臘腸狗被帶到數碼港海濱公園一帶散步，其間曾解開狗繩自由跑動。晚上9時嘔吐及喘氣，被帶到香港專科獸醫醫院醫治，獸醫發現其症狀與上月毒狗案中受害狗隻情況類似，惟搶救一個半小時後證實死亡。

香港專科獸醫醫院發言人稱，負責搶救的主診醫生亦參與搶救2月的受害狗隻，因症狀近似懷疑今次身亡狗隻死於中毒。醫院呼籲主人帶狗散步時必須繫上狗繩，並應戴上豬籠款口罩，以免寵物誤吞有害毒餌。

事後狗主們議論紛紛，擔心愛犬遇害。警方指留意到社交媒體提到一狗隻上周四於數碼港一公園散步後死亡，已主動聯絡狗主調查，釐清案件是否有可疑或屬意外。今年1至2月，數碼港海濱公園發生多宗懷疑毒狗案，至少七隻狗因誤食被人刻意放在路邊的毒餌後身亡。愛協其後收到大批熱心市民提供懸賞，目前正懸紅42.2萬元緝兇。