【本報訊】人大常委會明天一連兩日討論閹割香港民主選舉，圖大舉消滅異見，身兼行會成員的立法會議員新民黨主席葉劉淑儀卻認為，議會反對聲音不會消失，素人民主派也有望參選，但只能當「忠誠反對派」，傳統泛民和勇武派都會減少；她相信建制派勝出一半地區直選議席的機會很大。

指素人可做忠誠反對派

葉劉在電台節目稱，過往地區直選經常有「古怪」候選人，令選舉「低水平」，若直選議席減少並重劃成細選區，泛民及建制都要集中票源，推選最多人接受、更代表主流意見的候選人，減少激進分子進入議會的機會，對立法會議政是好事。她相信建制派勝出一半地區直選議席的機會很大。 新選舉制度下，立法會參選人須選委提名入閘，但她認為若要求參選人在選委會五大界別均取得提名要求太高，如代表基層的參選人未必能取得商界支持。

她料民主派會有素人出選，資格審查無法篩走他們，「無問題，反對聲音一定有」，惟他們不能在議會叫囂、「掟嘢」，只會是「忠誠的反對派」。葉劉相信建制陣營亦會「大洗牌」，部份資深議員如民建聯梁志祥、蔣麗芸、黃定光等人退下火線，由有時間、能力、知識水平較高的新一代進入議會。

人大為香港選舉引入資格審查委員會，細節未公開。葉劉建議委員會成員由中央決定而非由特首委任，成員不能參選特首，政黨人士不能參與。