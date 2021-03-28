香港以往曾發生不少塌樹意外，甚至有人因此喪命。發展局正展開二維條碼樹木標籤計劃，在樹身掛上二維條碼標籤（QR Code），市民可通過使用QR Code，知道問題樹木的編號及位置，再致電1823向當局匯報，同時亦可讓公眾了解更多樹木知識，預計2022年初會可先為約20萬棵行人路旁樹木展示二維條碼標籤。

明年初為20萬棵行人路旁樹木「掛牌」

目前全港約有170萬棵由政府負責恆常護養的樹木，約100萬棵位於人流車流高的地點。發展局局長黃偉綸今日（28日）在網誌透露，護養樹木不單靠樹木管理部門作風險評估和定期護養，市民合作亦十分重要，故當局正展開二維條碼樹木標籤計劃、在樹身掛上設二維碼標籤的「樹牌」。

發展局樹木管理主任陳婉雯稱，計劃旨在通過使用二維條碼，方便市民匯報問題樹木，並向公眾顯示更多樹木知識，如品種、屬於原生還是外來品種、樹木特徵及植物趣聞等。預計2022年初會先為約20萬棵行人路旁樹木展示二維條碼標籤。

集中處理人流較多的地點樹木

負責項目的園境師陳元敬指，樹牌會掛在樹身配合行人視線的高度，牌上印有每棵樹獨有的編號，市民如發現有問題樹木，可致電1823向當局匯報。此計劃將覆蓋全港，涉及的樹木是位處人流較多的地點，如大型交通樞紐的位置，包括港鐵站、渡輪碼頭外等；至於首階段將製作約1萬個樹牌，涉及約100個樹種。

負責搜集及撰寫樹木資料的中文大學胡秀英植物標本館館長劉大偉指，樹牌除顯示樹木基本資料，亦有不少趣聞，如一種名叫秋楓的樹木，屬大戟科植物和原生品種，具生態價值，其中一棵在沙頭角荔枝窩生長的秋楓已有逾百年的歷史，被列為古樹名木；而秋楓的果實可釀酒，葉更可作香料來煮出一道名叫「茄苳雞」的菜式。

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