收錄多張2019年反送中抗爭得獎新聞照的「世界新聞攝影展2020」原定於本月1日起在浸大舉行，但校方以保安及防疫為由拒絕提供場地，有指展覽原本被逼改以網上形式舉行。主辦單位最新公佈，展覽將移師金鐘統一中心舉行，周一（29日）起至下月10日展出逾150張得獎作品，免費讓公眾參觀。

該展覽原本於本月1日至21日，於浸大顧明均展覽廳舉行，但校方突然拒借出場地，早前更有浸大學生於校內手持展覽相片發起默站抗議。「World Press Photo Exhibition Hong Kong」主辦單位今日在facebook公佈，展覽將於明日(29日)起至4月10日，移師金鐘統一中心5樓「theDesk」私人展覽場地舉行，展出涉及45組事件、共157張獲獎相片。其facebook亦提到，展覽是在荷蘭駐港總領事館及香港攝影記者協會支持下舉行，免費開放予公眾入場欣賞，不過入場人士需提前進行預約，參觀人數亦有限制，參觀者亦需保持社交距離。

資料顯示，是次展覽展出世界新聞攝影大賽評審團挑選的獲獎作品，部分題材涉及反修例，包括法新社記者Nicolas Asfouri的《Hong Kong Unrest》（香港動盪）系列等。

「世界新聞攝影展」展覽資料：

日期：3月29日至4月10日

時間：12pm至6pm

地點：金鐘統一中心5樓「theDesk」

預約登記：http://bit.ly/WPPHK2020

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