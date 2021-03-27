【本報訊】目前未定罪的還柙人士多被羈留於荔枝角收押所，消息指，懲教署有意利用大嶼山石壁監獄收納還柙人士，最近開始將還柙所需用品搬至石壁。香港社區組織協會擔心此舉將剝削還柙人士親友每天探訪的權利。據悉，懲教署亦正安排赤柱監獄的單獨囚室變成二人一倉，勢必影響囚友生活環境。

私飯遭職員抽查後「打大風」

根據懲教署資料，石壁監獄屬高度設防院所，現時主要收容男性成年犯人，收容額為426人。社協幹事蔡耀昌表示，由於還柙人士享有親友每天探訪的權利，若懲教署方將收押地點轉至偏遠的懲教院所，將令還柙者家屬大為不便，他們有可能減少探訪次數，變相影響在囚人士福利。

社協亦接獲在囚人士投訴，赤柱監獄的懲教人員上周開始逐步在面積70平方呎的一人囚室，安排多一名在囚人士入住，即由一人一倉變成二人一倉。蔡耀昌說，赤柱監獄屬高度設防院所，多採用收押一人的獨立囚室設計，每個囚室面積僅70平方呎。雖然署方曾安排二人入住，但多屬短期安排，例如進行配合疫情安排隔離。

蔡擔心赤柱監獄大規模改做二人一倉會成為長期做法，影響囚禁環境。「一個倉都係70平方呎，整多張床嘅話，夜晚落床都冇乜位；而且空氣本身都唔係好流通，嚟緊夏天會更焗」。蔡耀昌更擔心，懲教署連串安排「係咪意味未來要還柙好多人呢？」他會去信監教署求跟進，包括確保在囚人士有合理的在囚環境。懲教署回覆查詢時沒有承認或否認作出相關安排，僅稱因應在囚人口變化、院所運作、保安考慮等因素作出合適的羈押安排。

囚友膳食亦引起關注，關注在囚人士權益組織「石牆花」指出，近日部份赤柱監獄所員收到的私飯「打大風」，餸菜被弄得橫七豎八，出現「洋葱溝奶茶豬扒飯」。飲品被懲教署保安組職員抽樣檢查時，「將飲品粗暴地『過杯』」，導致不同飲品被混合，「結果杯杯嘢都變成怪味兩溝」。懲教署否認有關指控，反指有人企圖抹黑懲教人員。