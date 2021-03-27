【本報訊】武肺疫潮下本港經濟深受打擊，其中旅遊業界首當其衝，多間旅行社要求員工放無薪假共渡時艱。有業界人士透露，政府日內將公佈支援方案，旅遊從業員將獲安排到社區疫苗接種中心參與接待及行政工作，涉及1,400至1,800個就業機會，預料最快5月落實。

1,800職位 最高月薪四萬

據消息人士指出，支援方案由旅遊業界向當局提出，因現時社區疫苗接種中心的部份工作由公務員兼任，相關職位如接待等與接種疫苗無關，因此毋須具醫護知識，便可將就業機會給予面臨生計困難的旅遊界。據悉，公務員事務局對此計劃的態度正面，因毋須再額外撥款，便可幫助業界。

消息續指，計劃暫大約為期五個月，共提供1,400至1,800個就業機會，約有130個是主任或副主任級，月薪三至四萬元。前線人員則可獲時薪100元，每人約可工作10日至12日，月薪約15,000元。申請者須具備旅遊相關工作兩年或以上經驗，受聘對象包括被裁員或正放無薪假的僱員。業界將設立公司負責面試及行政安排，再交予政府審批。

旅遊界立法會議員姚思榮對計劃表示歡迎，業界亦普遍贊成方案，明日將與政府開會商討細節。他指出，單計導遊已有約6,000人失業，計劃提供的就業機會僅可解燃眉之急，長遠而言仍須待各地通關，旅遊業才有望復蘇。

同樣深受疫潮及政府防疫措施打擊的派對房間業界則未獲當局安排工作，派對場地協會會長林漢然慨嘆，明白旅遊業需要政府支援，但對政府僅將資源集中在數個行業感不公，「我哋永遠擺喺最後」。他希望政府可廣泛為受影響行業提供支援，包括增撥就業機會，就停業時間增加津貼等，否則只會有更多派對房間無奈結業。