全國人大常委會明天（29日）起一連兩日開會審議「完善」香港選舉制度的具體方案，修改《基本法》附件一和附件二。北京倡為香港未來的選舉引入資格審查委員會，就參選人資格把關，暫時未有披露委員會細節，但身兼全國港澳研究會理事的田飛龍接受傳媒訪問時則建議，候選人資格審查委員會至少要有20人，指成員應具權威和代表性，他建議加入退休法官、前高官和駐港國安公署代表等，以彰顯公信力，並認為或有可能整個委員會也被外國制裁。

曾因指北京不要「忠誠的廢物」而與民建聯葉國謙隔空罵戰的田飛龍接受無線新聞訪問時認為，由委員會審查參選人士資格，較只依靠選舉主任把關更好，可以排除來自香港的極端勢力和外部干預勢力的壓力，認為對「抗擊」外國制裁有幫助，因可能出現整個委員會被制裁情況。

北京日後更着重愛國者能力資歷學歷

身兼全港澳研究會副會長的劉兆佳則在接受Now新聞台訪問時認為，委員會應由不多於10人組成，成員數目要單數，以便有爭議時可以少數服從多數方式決定，他預料警方及駐港國安公署會為委員會提供協助。

他強調，有關委員會由全國人大決定成立，地位很高，不容香港地方法院推翻，故此認為有關決定不容上訴，亦不受司法覆核的挑戰，強調就算坊間有質疑亦「無辦法」，「整個（修改）選舉改革設計，相當重要考慮是維護國家安全。不能從民主化角度，不能從一國兩制，全面準確實施這麼簡單（理解）」。

至於「忠誠廢物論」引起部份建制派不滿，劉兆佳進一步解釋，中央對建制派提高要求，包括更着重能力及學歷，直言：「從政治鬥爭轉向有效管治及經濟發展、民生改善等的重點上，中央日後物色愛國者治港時都會看重他們有否能力、資歷、學歷，做好比政治鬥爭更重要的實務工作。」至於民主派的參選空間，他認為要視乎政黨如何轉型，同時得到中央信任。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！