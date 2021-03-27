【本報訊】大嶼山竹篙灣檢疫中心再發生隔離人士逃走事件，一名36歲美籍男子被隔離了七日，其間煩躁不滿，不時亂擲物品發洩，昨晨更拖着行李欲逃離檢疫中心，數名身穿藍色防護衣的警員當場將他包圍，對峙近一小時後，最終將他壓地制服送院，為四日內第二宗同類事件。

日前亂擲桌椅發洩

涉事美國籍男子本月20日獲安排入住竹篙灣檢疫中心，預計4月初可離開，據知他入住期間表現不耐煩，上周四曾亂丟房間內的桌椅，至昨凌晨夜深人靜再擲桌椅和水樽，造成噪音。

昨晨9時30分左右，洋漢拖着行李逃走，中心人員阻止時遇上反抗，驚動多名穿保護衣警員到場，雙方對峙一小時，警員最後一擁而上，當時至少五警合力將洋漢制服地上，另一警則移開其行李，其間洋漢不斷大叫。

警方回覆稱，接報一名36歲美籍男子疑逃離檢疫房間，警員到場了解但對方激動不合作，最後將他制服送院。衞生署指，一名於竹篙灣檢疫中心接受檢疫男子在未取得獲授權人員許可下昨晨離開房間，現場警務人員要求他回房不果，該名男子情緒激動，被送往醫院。

同類事件上周三曾發生，一名男子擅自離開竹篙灣檢疫中心終被警方尋回，翌早被送回檢疫中心繼續隔離。根據法例，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。