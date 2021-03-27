【本報訊】有長洲醫院醫護人員表示，他們原本獲安排周五（4月6日）接種第二劑科興疫苗，惟院方以連日復活節公眾假期及人手不足為由，延遲一周（4月9日）始安排接種，批評院方處理僵化，影響對員工的保障。院方稱，經與同事商討後，已提前至4月7日為同事接種。

稱長假缺人 醫護不滿

公務員事務局長聶德權昨承認，現時接種疫苗進度不夠快，長洲醫院因復活節長假期而推遲為前線醫護接種第二劑科興疫苗。

長洲醫院醫護人員向本報指，為響應政府接種疫苗呼籲，早前已於醫院接種首劑科興疫苗，按指引相隔28日接種第二劑，應於周五於醫院內接種第二劑疫苗。但院方指，因本周是復活節長假期，加上人手不足，故延遲一周至4月9日才為員工接種第二劑疫苗。醫護人員批評，院方安排僵化，「政府不停呼籲市民打針，𠵱家員工想打，又話長期假冇得打，唔係配合政府」。

長洲醫院院方表示，有三位同事第二劑科興接種日期剛在復活節長假期中，員工可以選擇自行在社區疫苗接種中心接種。但是院方希望盡量方便同事，遂安排他們於假期後及員工注射站運作日子，即4月9日接種。院方與同事溝通後，會安排相關同事4月7日在醫院內接種第二劑科興。

院方稱，醫院內設立「員工注射站」方便同事接種科興疫苗，首輪員工注射計劃3月5日開始。因需平衡接種疫苗後對員工身體狀況的監察，及不影響日常醫院服務下，注射站逢星期二及星期五特定時間運作，同事接種首劑疫苗當日會預約第二劑接種日期。根據一般指引，若未能於第28天接種第二劑科興疫苗，可盡快安排接種，暫未有資料顯示稍遲接種第二劑科興會影響保護成效。