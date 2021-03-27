【本報訊】本港昨日無新增本地感染武漢肺炎個案，是四個多月以來首次。專家認為，確診數字回落加上天氣回暖不利病毒存活，第四波疫潮終於「有機會清到零」。疫潮下其中一最大受害者酒吧業亦開始與當局商討復業安排，但食環署開出條件，要酒吧顧客飲酒時繼續戴着口罩，以飲管飲酒。

衞生防護中心公佈，昨日新增六宗確診，全部為輸入個案，分別來自印度、菲律賓、印尼及巴基斯坦。本港對上一次單日錄得零本地個案，是去年11月16日。

港大微生物學系講座教授袁國勇指出，確診數字已處於低位，加上氣溫漸回升，病毒會較快死亡，只要追蹤工作做得夠早、夠多、夠廣，維持14至28日本地零確診，香港內部便不會再有個案出現，相信本港疫情終於「有機會清到零」。他表示復活節長假期將是「戰略性」，市民想「出街開心一下」，也要做好防疫措施。

酒吧冀復業 食環：要飲管飲酒

酒吧業界至今停業四個月，為疫潮下其中一大「受害者」。香港酒吧業協會錢雋永指，日前食環署副署長黃淑嫻曾致電他，商討酒吧復業安排。她提出的酒吧防疫方案是顧客在飲酒時需繼續佩戴口罩，並以飲管飲酒。業界曾強烈反對，但300間酒吧目前已被政府逼得面臨結業，「我覺得業界都由強硬態度變到無奈地接受嘅態度，已經畀佢（政府）馴服到乜都願意做」，預計業界會「全力配合」政府要求，希望最快復活節假期前可以重開。食物及衞生局稱，在疫情受控和持續改善的前提下，政府將會逐步放寬社交距離措施，並與有關業界保持緊密溝通。

黃店「青花亭」負責人阿Hong說，希望可盡快放寬限聚，「我哋個本喺大半年嚟蝕得七七八八，再唔放寬，我哋只係吊命㗎咋」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，業界希望在復活節假期前放寬每枱人數限制，但5月1日起強制食肆每小時至少換氣六次的要求，令業界十分為難，「一時又話要執枱專員，一時又話要換氣，搞到我哋頭都脹晒」。他批評袁國勇指食肆鮮風量不足而傳播病毒的言論，是不熟悉行業運作，餐廳最易傳播病毒的媒介其實是餐牌，他卻完全未有提出任何改善建議。

香港康樂體育專業人員總會及轄下香港游泳業界關注組昨召開記者會，要求政府重開泳池，業界願意遵守一系列的防疫規定，包括只容許接種兩劑疫苗人士或持有陰性檢測結果的市民進入泳池、教練於水中佩戴面罩及保持社交距離等。