十個人移民，九個去到彼邦要講英文，一個去搵蔡英文，可想而知這門國際語言多麼重要，大專講師Jane有見及此，免費教授英語會話，上月在facebook廣發英雄帖：「各位將會去加拿大嘅朋友，如果你想知道如何可以改善自己的Oral English或IELTS（Speaking Part），可以PM我做一次一對一測試，免費的。我會針對個別學習人士，講解其需要改善的發音和說話技巧，並且會給予評語。」

唔搞移民，唔知香港有好人；不說英文，不知聽到人頭暈，難得Miss Jane有耐性逐個把脈，她說：「幫一個人可能用半個鐘，不是很多時間。幫一個是一個，當他們知道方向，知道怎樣改善，他們就有目標。」

撰文：黃啟發

攝影：黃文邦

據說以前世間上只有一種語言，然而人類妄想興建巴別塔直達天廷，上帝就搞亂了他們的口音，令彼此語言不通；又據說英語在港實際用途少，有全國政協委員提議取消其必修科地位。學習英文似與上帝及政協打對台，但若閣下打算離開，就只好請兩位讓路。

英文第一用來應付移民後的生活，第二應對移民官，第三應考IELTS。如果昔日在港滿口英文是炫耀，今後就是必然；英文水平決定面試是成是敗，渾身解數還是渾身不自在；持BNO居英初期不用過IELTS一關，單說考試，這項服務對移民加澳等地人士更逼切。FB專頁《香港人DIY移民加拿大》不少group友擔心肚裏雞腸欠奉，求教英文怎樣學，IELTS怎樣考，移居當地不會說話怎樣好，Miss Jane看在眼裏，決意拯救移民潮蒼生。

出帖不過兩天，500多個like，80多人傳來私訊，60多人接受快速測試，她說：「你（記者）都可以做，形式就是他講一大段英文，10至20分鐘，若我覺得他講得不夠，就像考IELTS一樣向他發問。對答過後我告訴他哪些音不行，例如sh或r音，然後是連音的問題，一句句子的重音，一個字的stress。」她指連音是港人重災區，每每逐個音吐出，「譬如outdoor activities，不懂讀作outdoor-ractivities；譬如weekend讀作week-end，不懂week-kend，差少少已經差一、兩個grade。」

IELTS四張卷Reading、Listening、Writing、Speaking，後者會話容得下文法錯誤，只要句子意思不變，preposition、字後面是否加s，有沒有ed都不是致命傷；Writing則白紙黑字，是錯躲不過，比如網友回應Miss Jane的帖文，十之七、八寫上「PM pls」、「PM thanks」，有求於人卻要人家送上門，有冇搞錯？可能無品，也可能是時態出錯，他們大抵想說：「PM-ed」。也要注意passive voice、active voice，例句：「The police killed the suspect.」「The police was killed by the suspect.」搞錯不但扣分，police也不會放過你。

生命燃亮生命

命運無法自主，成績大抵能掌握，每人講電話30至45分鐘，確診「語癌」後依建議自我修行，可以覆診，回頭客不少。老師發現女人心急，男人慢熱，「很有趣，那60多人開頭九成女孩子，後來八成是男孩子。」年齡層面上也分開兩類人，一類四、五十歲專業人士，英語較流利；另一類不過二十來歲，阿姨我想努力了，「有些英文很流利，但grammar錯晒，有些因為我識廣東話才聽懂他們的英文說甚麼。」

網友心存感激，問Miss Jane何故幫人，答案就是生命燃亮生命，這位老師說：「一個人活在世上沒多大意義，但若你能啟發別人，令別人變成更好的人，我覺得這才是生命所在。人們需要了解自己的英文水平，我做得到就做，來幾多個做幾多個，有時間就OK。或者因為我是老師，有時學生心情不好，失戀、成績不好，半夜我也和他傾偈，我只是將這份愛心延伸開去。」

好老師網名Chan Jaanne，FB只此一家，歡迎私訊。她在帖文自稱「20年全職英語講師」，活像補習廣告，很有招客意味，其實分毫不取，網友不敢相信世上有免費午餐，記者也問她何故不收錢，「賺錢很大壓力，經常要計數，半個鐘頭幾多錢，『𠵱家九個字，我計你一個鐘！』你不覺得很麻煩嗎？而且講真不是很多錢，算啦，我現在又不用乞食。」

歡樂滿東華說為善最樂，你可能不信，但美國The Wharton School of the University of Pennsylvania教授Adam Grant也有此說，他更提倡Five-Minute Favor，每日用五分鐘幫人，而Miss Jane所花是五分鐘的倍數，「幫人有一種endorphin（快樂荷爾蒙安多酚），但幫甚麼才是key，跟你的expertise（專業）有關比較好，不要人人都幫人入信封。譬如你是一個記者，你的觀察力、敏銳度、語言能力都是你的強項，可以從中發揮你自己，so that你的talent不會浪費。」

所以她教英文，甚至想做IELTS改卷員，報酬不多，只求經歷，奈何改卷近乎全職，只好作罷，「我很着重life experience，我覺得人最好五年換一份工，但很可惜香港以至全世界，份工是base on你之前做過甚麼才請你。」這目標叫價太高，就是她本人也達不到，只好在校內廣泛教學，涉獵繙譯、Academic English、Business English、普通話、心理學，周身刀張張利，單說心理學，和記、富士康高層都上過她的課，學習欣賞90後員工，每堂學費2,000元，全歸校方，她贏得經驗。

話說她19歲時考大學壓力太大，患上抑鬱症，想到悲處尋死解脫，幸得家人窗下留人，終憑意志走出深淵，告別眼淚，決意做個快樂人，去年出書《21世紀完全快樂自由人攻略：掌握思想、財務、健康，做個百分百快樂的人》，筆名字悠，從思想自由、財務自由、健康自由教人活得瀟灑，今次訪問單說財務，「你要有passive income，不要投機，但要投資，因為錢會貶值，現在10元十年後剩下七個幾。」

有了passive income打底，工作為興趣不為生活，「我有些同事看見銀行戶口多個零就好開心，但不買東西，做到自己嘔血，真的嘔血入院，唔知為乜。」她說：「我們不同，經常好像活得不耐煩，去找新事物，去經歷，我自己就是這樣。我拍片都拍過，做過導演。」拍下五集《我們的90後》，YouTube找得到。

自由換取自由

只要Miss Jane老師乖乖讀個博士學位，升職可期，晉身教授行列，她卻與仕途過不去，「沒有人生目標才想升職，不知道自己想做甚麼就升職吧；沒有夢想才想升職，我們有夢想的才不想升，升我加少少，但我的passive income餅餅聲啦，係咪先？」道理這麼說，有人生目標就有自主權，跟着目標邁進；沒有人生目標就沒有自主權，渴望升職，將自己命運放在別人手上。

她甚至教學生，人生在世就是要玩，但玩要錢，便要工作，「人生要玩，玩的意思是有自主權，做自己喜歡的事，工作只是一個工具去幫助你完成你的夢想，但若你已經把夢想變成你的工作，你已經不需要再工作。」道理一字咁「錢」：「我不喜歡錢，所以我要努力賺錢！」

今時今日大家性命財產旦夕不保，夢想兩個字太奢侈，但若閣下夢想是遠走他方，則與自保不謀而合，天生一對，「我的夢想是做全職作家，住在我喜歡的不同國家，有新的inspiration（靈感），就可以寫很多東西，可以的話我甚至想在不同地方教書。」去年日本某大學開出聘書給她，可惜過得日本過不到武漢，疫情煞停一切，也許因此這位老師才有時間心力教網友英文，她另一個帖大抵在說別人也說自己：「我們的時代，就是有些人用自己的自由拿去換大家的自由。」